ETSO, Büyükelçi'den Konsolosluk istedi

‘Türkiye-Ukrayna Ekonomik İlişkiler ve İkili İşbirliği İmkanları' konulu toplantıya katılmak ve çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybıha, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nı (ETSO) da ziyaret etti.

ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın tarafından karşılanan Büyükelçi Sybıha'nın ziyaretinde, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver, EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, DEİK Türkiye İş Konseyi Başkanı Rasim Bekmezci, EkoAvrasya Genel Sekreteri Beşir Var ile ETSO ve DAİB Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

ETSO Yönetim Kurulu Salonu'nda gerçekleşen ziyarette konuşan Meclis Başkanı Saim Özakalın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. ETSO'nun çalışmaları ve ilin ekonomik yapısı hakkında Büyükelçi Andrii Sybıha'ya bilgi veren Özakalın, bölgenin eğitim, turizm ve sağlık kenti olarak bilinen Erzurum'un ayrıca ülkenin önemli tarım ve hayvancılık merkezilerinden birisi olduğunu söyledi. Özakalın, Erzurum'daki sanayi faaliyetlerinin ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerden müteşekkil olduğunu ancak Türkiye'nin 500 büyük firması arasında yer alan ve ilk 100'e girme çabasıyla büyümeye devam eden Aşkale Çimento gibi bölge ekonomisine güç katan büyük ölçekli yatırımların da olduğunu dile getirdi.

BÜYÜKELÇİ'YE ERZURUM EKONOMİSİNİ ANLATTI

Konuşmasında, eğitim, sağlık ve turizm alanlarındaki yatırımlar konusunda Erzurum'un bölgesinde öne çıktığını ifade eden Özakalın şunları söyledi; “Şehrimiz, yaygın ve örgün eğitim gören yaklaşık 350 bin öğrencisi bulunan iki devlet üniversitesi ve Odamız Vakfı öncülüğünde kurulacak olan vakıf üniversitesiyle, ‘Eğitim Şehri' kimliğini daha da pekiştirecektir. Bunun yanı sıra yine şehrimiz hem ülke çapında hem de bölgede hatırı sayılır sağlık yatırımlarıyla çok önemli sağlık merkezlerinden birisidir. Buna paralel olarak, coğrafyamıza yakın ülkelerdeki insanların şehrimizdeki sağlık kuruluşlarından kaliteli sağlık hizmeti aldığı da bir gerçektir. Bunlara ilaveten, Erzurum'un özellikle kış turizmi konusundaki cazibesi uluslararası alanda tescil görmüştür. Turizm, Türkiye ile Ukrayna arasında önemli bir işbirliği alanıdır. İklimsel benzerliklerimiz itibariyle de kış turizmi alanında marka şehir Erzurum'a Ukraynalı turistler de oldukça ilgi göstermektedir. 2026 Kış Olimpiyatları adaylığı sürecinde kendilerinden de destek bekliyoruz. Sözünü ettiğimiz alanlardaki karşılıklı ilişkilerimizi daha da geliştirip ticari anlamda fayda sağlayacak boyuta taşımalıyız.”

ÖZAKALIN; “STA İKİLİ TİCARET İVME KAZANDIRACAK”

Erzurum ve Ukrayna arasında ticari anlamda yapılacak anlaşmaların, görüşmelerin ve karşılıklı işbirliklerinin her iki taraftaki firmaları ihracat anlamında daha avantajlı konuma getireceğine inandığını belirten Özakalın şöyle devam etti; “İki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması sürecinde büyük yol alınmış olmasına rağmen, müzakereler halen tamamlanamamıştır. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret açısından bakıldığında, gerek tarım, gerekse sanayi sektörlerinde çok ciddi ihraç potansiyelimiz var. İmzalanması planlanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın ikili ticaretimize önemli ivme kazandıracağına inanıyoruz. Her iki tarafın ihtiyaç analizleri yapıldığında birbirimizin ihtiyaçlarını tamamlayacak potansiyele sahip olduğumuzu görüyoruz. Bu potansiyellerimizi karşılıklı olarak ekonomiye döndürme noktasında daha sıkı çalışmalıyız.”

Ulaşım anlamında da Erzurum'un bir kavşak noktasında olduğunu ve bölgeyi Karadeniz'e yakınlaştıran önemli ulaşım projelerinin bir kısmının tamamlandığını, bir kısmının da tamamlanmak üzere olduğunu anlatan ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, yerli ve yabancı yatırımcıların, bölgenin ulaşım avantajlarını iyi kullanarak ticari anlamda bir kazanç elde etmenin çabası içerisinde olması gerektiğinin altını çizdi. Ukrayna ile ticaretin geliştirilmesi için iş dünyasının yaşadığı bir takım sıkıntılara da değinen Özakalın, özellikle bürokrasi anlamında yaşanan problemlerin ivedilikle karşılıklı olarak çözülmesi gerektiğini vurguladı.

KONSOLOSLUK TALEBİ VE KARDEŞ ODA PROTOKOLÜ

İlişkilerin geliştirilmesi konusunda Erzurum'a Ukrayna'nın bir konsolosluk açmasının çok yerinde olacağını kaydeden ve bu konuda Büyükelçi Andrii Sybıha'nın özel desteklerini beklediklerini söyleyen Saim Özakalın, “Sayın Büyükelçi'nin bölgemize ve iş çevrelerine gösterdiği yakın ilgi bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Ancak Erzurum'da Ukrayna Devleti'nin bir konsolosluğunun olması; hem şehrimizdeki iş dünyasının, hem de başka bölgelerdeki ulusal çaptaki firmaların ticareti ve ilişkilerin güçlenmesi açısından çok önemlidir. Bunun yanı sıra Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) olarak, daha önce Moskova Ticaret ve Sanayi Odası ile yaptığımız gibi Kiev Ticaret ve Sanayi Odası ile de bir kardeş oda protokolü imzalamak ve bu anlamda ilişkilerimizi güçlendirmek ve ticaretimizi geliştirmek istiyoruz. İnşallah bu konuda Büyükelçilik nezdinde başlatacağımız görüşmelerle de ilk adımı atmayı planlıyoruz. Büyükelçimizin bu konudaki olumlu yaklaşımı da bizleri memnun etti.” diye konuştu.

BÜYÜKELÇİ SYBIHA; “BÜROKRASİ ENGELİNİ BİRLİKTE AŞALIM”

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybıha da, Erzurum'da gördükleri yakın ilgiden büyük mutluluk duyduğunu ve bu sebeple Türkiye'de her an kendisini ülkesinde gibi hissettiğini ifade etti. Konuşmasında, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, işbirliğinin ve ticaretin artmasının önünde en büyük engel olarak görülen bürokrasi konusunda iki ülkenin de benzer sıkıntılar yaşadığını aktaran Büyükelçi Sybıha, bürokrasiyi engel olmaktan çıkarmak için iki ülkede büyük çaba gösterdiğini, ancak iş adamlarının da gayretlerinin iş birliğini daha üst seviyelere çıkaracağına inandığını altını çizdi. Ukrayna'da son dönede yatırım için çok uygun bir ortam bulunduğunu belirten Büyükelçi Sybıha, bütün Erzurumlu işadamlarını yatırım imkanlarını yakından görmek için ülkesine davet etti.

ETSO'daki ziyarette Büyükelçi Andrii Sybıha, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın'a ziyaretin anısına çini bir tabak hediye ederken, Özakalın da konuk Büyükelçiye, Çifte Minareli Medrese'nin lazerle işlendiği bir kristal plaket ve Erzurum'a özgü gümüş işlemeli Oltutaşı tespih hediye etti.