’sunu Erzurum’da kurmaya yönelik çalışma yürüten bir heyet, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclis Başkanı Saim Özakalın’ı ziyaret etti.

TEB Girişim Bankacılığı Müdürü İbrahim Coşkuner, TİM Kurumsal İletişim Koordinatörü Okan İnce, TEB Girişim Evi Danışmanı Mehmet Sanlı ile DAİB Genel Sekreteri Murat Karapınar ve ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep Sadeler’in yer aldığı heyet, ETSO Meclis Başkanı Özakalın ile ATA Teknokent’te kurulması planlanan ‘TİM-TEB Girişim Evi’yle ilgili görüş alış verişinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özakalın, Erzurum’un son dönemde yatırımcıların ve girişimcilerin ilgi odağı haline geldiğini ifade ederek, bu ilginin hükümetin Cazibe Merkezleri Programı ile daha üst seviyelere çıktığını söyledi. Erzurum’da yatırım ve üretim yapmak isteyen müteşebbislerin her türlü ihtiyacına cevap verebilmenin, en az o yatırım kadar değerli olduğunu kaydeden Özakalın, bu açıdan, yatırımcıların projelerini geliştirebilmelerine imkan sağlayacak destekleri bulabileceği, ‘TİM-TEB Girişim Evi’ gibi merkezlerin çoğalmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

ETSO’nun her zaman bu bilinçle hareket ettiğini kaydeden Özakalın, 2008 yılında bir Avrupa Birliği (AB) projesi olarak hayata geçen ve bulunduğu bölgedeki firma sahiplerine işlerini geliştirmeleri yönünde hizmet veren, Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezleri’nin (ABİGEM) birçok bölgede proje bitiminde kapatıldığını ancak Erzurum ABİGEM’in, anonim şirket yapısıyla Oda bünyesinde faaliyetlerini sürdürdüğünü söyledi. Şimdiye kadar binlerce kişiye eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Erzurum ABİGEM’in sadece Erzurum’da değil bölge illerinde de çok sayıda firmayla başarılı proje çalışmaları yürüttüğünü anlatan Özakalın, ‘TİM-TEB Girişim Evinin de ATA Teknokent’te önemli çalışmalara imza atacağına ve girişimcilere güç katacağına inandığını ifade etti.

‘Girişim Evleri’nde, girişimcilere projelerini hayata geçirme veya mevcut işlerini doğru bir şekilde yürütmelerine yönelik olarak bire bir danışmanlık hizmeti verdiklerini ifade eden TEB Girişim Bankacılığı Müdürü İbrahim Coşkuner ise, girişimcilik eko sisteminin önde gelen kurum/kuruluşları ve melek yatırımcılar ağları ile yapılan işbirlikleriyle de girişimcilere daha güçlü hizmet verdiklerini söyledi. Coşkuner, finansal hizmetlerin yanı sıra eğitim, mentorluk, danışmanlık, koçluk, kuluçka programı, networking, yatırımcı ilişkileri gibi konularda da katkı sundukları girişimcilere iş fikirlerini geliştirmeleri için her türlü fiziki ortamın sağlandığını belirtti.

ATA Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recep Sadeler de, teknokent bünyesinde kurulacak ‘Girişim Evi’nin, farklı alanlarda desteğe ihtiyaç duyan girişimcilerin taleplerinin karşılanması açısında önemli olduğuna işaret ederek, girişimcilik kapsamında yapılan bu desteklerin üniversitelerin, özellikle, ‘Girişimci Üniversiteler Endeksi’nde çok daha üst sıralara çıkmasına ciddi katkılar sağlayacağını dile getirdi.