Şube Müdürü Abdulkadir Mutlu’nun da hazır bulunduğu ziyarette, ETSO Meclis Başkanı Özakalın’dan oda üyelerinin fuara katılımı noktasında destek isteyen Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Recep Demir, istihdam anlamında Erzurum için önemli bir etkinlik olacak fuarda iş dünyasının desteğini beklediklerini vurguladı. Şehrin istihdam profilini ortaya koyacak olan fuarda işverenleri ve iş arayanları bir araya getirmeyi amaçladıklarını kaydeden Demir, her iki taraf için de olumlu neticeler almayı ümit ettiklerini dile getirdi.

“İŞBİRLİĞİNİ ARTIRACAĞIZ”

Ziyarette, Erzurum ve bölge için istihdamın önemine değinen ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın ise, istihdam fuarına katılım ve etkinliğin duyurulması noktasında gerekli desteği vereceklerini söyledi. Özakalın, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile her zaman uyumlu bir işbirliği içerisinde olduklarını belirterek, yeni dönemde oda üyelerinin kalifiye eleman ihtiyaçlarının karşılanması ve bu sıkıntının aşılması noktasında, İŞKUR ve KOSGEB’le işbirliğini artırmayı arzu ettiklerinin altını çizdi. ETSO’nun, ABİGEM ve İŞKUR işbirliği ile ‘ön muhasebe’, ‘pazarlama’, ‘insan kaynakları’ ve ‘kurumsallaşma’ gibi eğitimler düzenlemeyi planladığını kaydeden Özakalın, bu eğitimleri tamamlayan katılımcıları, KOSGEB’in nitelikli eleman desteği ve İŞKUR destekleri ile birleştirerek üyelerin iş yerlerinde istihdam ettirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENECEK

Özakalın şunları söyledi; “Ayrıca İŞKUR’un işbaşı eğitimleri ile iş sağlığı ve iş güvenliği gibi konularındaki destekleri hakkında üyelerimizin bilgilendirmeleri amacıyla da; seminerler, İŞKUR danışmanlarının işletme ziyaretleri ve SMS bilgilendirme mesajları gönderilmesi gibi birtakım çalışmalar yürüteceğiz. Bunun ilk adımı olarak, İstihdam fuarının öncesinde, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve KOSGEB’le işbirliği yaparak hem genel teşvikler, hem de istihdam teşvikleri konusunda üyelerimizin katılımıyla bir bilgilendirme toplantısı düzenlemeyi düşünüyoruz. Bunun için gerekli çalışmalara başladık” diye konuştu.