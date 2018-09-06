ETSO Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda düzenlenen, ‘2. OSB Durum Değerlendirme Toplantısı’, ETSO Meclis Başkanı ve 2. OSB Müteşebbis Heyet Başkan Vekili Saim Özakalın başkanlığında gerçekleştirildi. 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya tarafından organize edilen toplantıya, bölgede yatırım yapan müteşebbisler katıldı.

Toplantıda konuşan ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, önümüzdeki hafta içerisinde bölgede en az 5 firmanın temellerinin atılacağını ifade ederek, “Çalışmaların bu aşamaya gelmesinde büyük emeği geçen Valimiz Sayın Seyfettin Azizoğlu’na, taahhütlerinin çok ötesinde bir destekle, bölgedeki çalışmaların aksamadan yürütülmesine ciddi katkılar sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen’e, bütün yönetim kurulu üyelerine, yatırımcılarımıza ve 2. OSB personeline çok teşekkür ediyorum. Bu desteklerin 2. OSB tamamen faaliyete geçene kadar süreceğine de canı gönülden inanıyorum. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak da bizler de, her zaman şehrimize karşı olan sorumluluğumuzun bilinciyle 2. OSB’nin bir an önce faaliyete geçmesi için çaba gösteriyoruz. Umut ediyoruz ki burası, şehrimize yatırım yapacak olan yerel ve ulusal çaptaki müteşebbislerimiz için çok iyi neticeler verecektir.” diye konuştu.

“Ülkemiz bu badireyi atlatacaktır”

Türkiye’nin ekonomik anlamda büyük bir mücadele verdiği bir dönemde ülkesine yatırım yapanların, fedakarlıklarla mevcut işlerini yürütmeye çaba gösterenlerin birer kahraman olduğunu kaydeden Özakalın şunları söyledi; ’’Bölgemiz 1. Etapta yer tahsisi yapılan yerel ağırlıklı yatırımcılarımız; bütün olumsuzluklara rağmen ülkemize ve ekonomimize duyduklarını güvenle yatırımlarını yapacaklar ve üretimimize katkı sağlayacaklar. Özellikle şunu belirtmek gerekir ki; bugünün şartlarında yatırım yapanlar, ülke ekonomisine katkı sunmaya gayret eden kahramanlardır. Ekonomimizin en kısa bu badireyi de atlatacağına inancımızın tam olduğu belirterek, şehrimizdeki yatırımcılarımıza desteğimizin artarak devam edeceğinin bilinmesini isterim.”

Bölge Müdürü Karakaya bilgilendirdi

Toplantıda, 2. OSB’deki çalışmalar hakkında yatırımcıları bilgilendiren Bölge Müdürü Fırat Karakaya ise; 15 Ağustos 2018 itibari ile bölgenin 50 hektarlık 1. Etabında bulunan 42 parselden 36’sının kesin tahsislerinin yapıldığını ve tahsis yapılan tüm yatırımcıların inşaat ruhsatlarını aldıklarını söyledi. “Müteşebbis heyetimizin kapsamlı desteği sayesinde bu parsellerin hafriyat çalışmalarında sona yaklaşıldı” diyen Karakaya şu bilgileri verdi; “Önümüzdeki günlerde ruhsatlarını alan yatırımcılarımız fabrikaların inşası çalışmalarına başlayacaklar. Ayrıca, bölgemizin 166 hektarlık 2. Etabında yol, içme suyu, atık su, yağmur suyu ve kamera sistemi inşaatlarından müteşekkil altyapı yapım işi 34 milyon 906 Bin 740 lira keşif bedeli ile ihale edildi ve kazanan firma ile geçtiğimiz ay sözleşme imzalanarak yer teslimi yapıldı. 2. Etap toplamda, 1 milyon metrekarenin üzerinde alana sahip 43 sanayi parseli ve diğer teknik alanlardan oluşuyor.”

Bölgede ilk yapılan tahsislerden olan Erzurum 2. OSB Özel Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatının tamamlanmak üzere olduğunu ve bu eğitim-öğretim yılında faaliyete geçeceğini belirten Karakaya, okula şimdiye kadar 500’ün üzerinde öğrencinin kayıt yaptırdığını ifade ederek, okuldan mezun olan öğrencilerin ilde ihtiyaç duyulacak kalifiye ara eleman ihtiyacının karşılanmasına büyük katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.