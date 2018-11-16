ETSO üyesi KOBİ'lere ek destek kredisi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB), KOBİ'lerin finansman sorunlarının giderilmesi amacıyla Eylül ayında hayata geçirdiği, ‘KOBİ Destek (Nefes) Kredisi'ne ilave olarak, ETSO üyesi KOBİ'lerin kullanımı için bankalara, 1 milyon 300 Bin lira daha kaynak aktarıldığını açıkladı.

Erzurum'daki KOBİ'ler için TOBB tarafından aktarılan ilave Destek (Nefes) Kredisi'nin, daha önce olduğu gibi yüzde 85'inin Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti kapsamında olacağını ve firmalara 6 ay ödemesiz, 18 ay vadeli ve aylık 1,85 faiz ile kullandırılacağını kaydeden Yücelik, destek kredisi almak isteyen KOBİ'lerin; Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası ve Vakıf Katılım bankalarına başvurabileceklerini söyledi.

Başkan Yücelik; “Kur ve faiz baskısından kurtulmalıyız”

Bir taraftan zor iklim şartlarıyla mücadele eden, bir taraftan da ekonomik anlamda ayakta kalma savaşı veren bölgedeki KOBİ'lerin bu tür desteklere daha çok ihtiyaç duyduğunu dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik şunları söyledi; “TOBB'un bankalara ek kaynak aktarması, şehrimizde finansman sıkıntısı yaşayan birkaç KOBİ'mize daha destek olacak. Ancak, üretim ve istihdamın en büyük destekçisi, ülkemiz ekonomisinin bel kemiği KOBİ'lerimizin daha çok desteğe ihtiyacı var. Değişik faktörlerin etkisiyle faiz ve dövizde yaşanan dalgalanmalar sebebiyle zor günler geçiren KOBİ'lerimiz, dövizdeki gibi faizlerde de gerilemeyi umutla bekliyor. Aksi takdirde bu faizlerle reel sektörün bırakın yatırımı, mevcudu bile korumakta zorlanacağı aşikardır. İnşallah kur ve faiz baskısından kurtulacak olan reel sektör, eskiden olduğu gibi ekonomimizin güçlü bir şekilde büyümesine katkılarını sürdürecektir.”