ETSO, yeni dönem stratejik plan çalışmalarına başladı

ETSO’da organ seçimlerinin ardından oluşturulan komisyonlarında biri olan, ‘Stratejik Plan Komisyonu’, Meclis Başkanı Saim Özakalın başkanlığında bir araya gelerek, ‘2018-2022 Dönemi ETSO Stratejik Planı’ hazırlanırken izlenecek yöntemleri belirledi. ETSO Yönetim Kurulu Salonu’nda düzenlenen komisyon toplantısında konuşan Meclis Başkanı Saim Özakalın, 7 Nisan’da Oda organları seçiminin yapıldığını hatırlatarak şunları söyledi; “Şehrin sosyo-ekonomik, ticari, iktisadi her meselesinde öncü rolü olan odamızın önümüzdeki 4 yıl boyunca yürüteceği çalışmaların hiç şüphesiz bir plan dahilinde yürütülmesi elzemdir. Bu sebeple; ilkini 2009 yılında yaptığımız Stratejik Planımızın üçüncüsünün hazırlık çalışmalarına başladık. KUDAKA’nın danışmanlığında ve ilgili birimimizin koordinatörlüğünde, özel sektör, Üniversiteler ve bünyemizde bulunan kuruluşların temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir hazırlık komisyonu ile planın taslağını oluşturduk. Yaklaşık 3 ay sürecek olan hazırlıklarımız boyunca yapacağımız toplantılarla planımızı şekillendireceğiz, yol haritamızı belirleyeceğiz.”

5174 sayılı TOBB Kanunu’na tabi olan Ticaret ve Sanayi Odalarının yapısı gereği, 4 yılda bir seçilen meslek komiteleri, kurulları, komisyonları ile şehrin ekonomisine yön veren geniş bir camia olduğunu ifade eden Özakalın, “Aynı zamanda seçimle gelen kişiler olarak kendi kurumsal kapasitemizin gelişimini de sağlamak durumundayız. Meclis Başkanı olarak hem Hazırlık komisyonunun başkanlığı yürütüp, hem de sürecin içerisinde aktif bir üye gibi yer alacağım. Şimdiden bu çalışmaya katkı sunacak komisyon üyelerimize ve kurumlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

ETSO Stratejik Plan Komisyonu’nda, Meclis Başkanı Saim Özakalın’ın yanı sıra; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muharrem Özdemir, Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ile Atatürk Üniversitesi (AÜ), Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ), Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA), 2. Organize Sanayi Bölgesi (2.OSB) Müdürlüğü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Erzurum Müdürlüğü, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Erzurum Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) temsilcileri yer alıyor.