Türkiye’nin 24 Haziran’da demokratik bir seçim süreci yaşadığını ve sonucunda halkın verdiği oylarla Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin şekillendiğini ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabineyi açıklamasıyla da yeni Bakanların görevlerine başladığını belirterek, Türkiye’nin ufkunu açmasını umut ettikleri Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin, 2023 hedeflerini gerçekleştirmeye odaklanması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin bu hedeflere ulaşması için yapısal reformların çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Yücelik, reel sektör temsilcilerinin kabinede görev almasından memnuniyet duyduklarını kaydederek, bu anlamda yapılması gereken değişiklik ve düzenlemelerin zamanında ve hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğine inandıklarını vurguladı.

İş dünyasının yeni sistemden umutlu olduğunu ve yeni yapının artık kronikleşen ve müteşebbisin önünü tıkayan meselelere etkin ve kalıcı çözümler bulmasını arzu ettiklerini dile getiren Başkan Yücelik şunları söyledi;

“Öncelikle reel sektörün temsilcileri olarak yeni dönemde ekonomik dengeleri sağlayacak, yapısal ve finansal tedbirlerin alınacağı düzenlemeler yapılmasını istiyoruz. Ayrıca İş dünyasının en çok muzdarip olduğu konuların başında gelen bürokrasinin de bu sistemle artık etkisini yitirmesini ve ülkemizin iş yapma kolaylığı açısında dünyanın sayılı ülkelerinden birisi olmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu yöndeki çabalarını sonuna kadar destekliyoruz. İnşallah, en kısa sürede döviz kurunun ve faizlerin düşmesiyle birlikte ekonomik dengeler yerine oturur ve bu alanda istikrar sağlanır. Ülkemizin gücü ve iradesinin bölge ve dünya barışına da büyük katkılar sağlayacağına gönülden inanıyoruz. Bir kez daha Cumhurbaşkanımızı ve yeni kabinede görev alan değerli Bakanlarımızı tebrik ediyor, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”