Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’na (ETSO) iade-i ziyarette bulunan ve Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’le görüşen Vali Seyfettin Azizoğlu, odanın Aralık ayı Meclis toplantısına konuk oldu.

Meclis Başkanı Saim Özakalın başkanlığında ETSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hasan Akal’ın Aralık ayı faaliyetleriyle ilgili sunumunun ardından, odanın 2017 yılı tahmini bütçesi oylandı.

Toplantıda daha sonra Vali Seyfettin Azizoğlu ETSO Meclis üyelerine hitaben bir konuşma yaptı. Konuşmasında, 2017 yılının Türkiye’de ve Dünyada yeni bir başlangıç olacağını, yeni yılda problemlerin hızla çözülüp insanlara umut ve heyecan vereceğine yürekten inandığını ifade eden Vali Azizoğlu, “Erzurum’da iş dünyasının temsilcileriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyuyorum. Erzurum için şunu ifade etmek istiyorum; hükümetin Cazibe Merkezleri Programı’nı ilan etmesiyle birlikte Erzurum’a büyük bir ilgi oldu. Öyle zannediyorum ki, bize gelen yatırım talepleri diğer illerden 3-4 kat daha fazla oldu. Şehrimizde yatırım yapmak isteyen firmaların arsa temininden tutun, diğer istek ve taleplerinin hızla yerine getirilmesi ve altyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için yoğun çaba gösteriyoruz” dedi.

“BÜROKRASİ YATIRIMCIYA ENGEL OLMASIN”

Yatırımcıların gerek yerel bürokrasiden, gerekse Ankara bürokrasisinden hızlı bir şekilde kurtulması ve yatırımını hızlı bir şekilde hayata geçirmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Vali Azizioğlu, “İnanıyoruz ki Erzurum gelecekte sadece kendi bölgesinin değil, aynı zamanda burayla ticari anlamda bağı olan İran’ın, Azerbaycan’ın ve Gürcistan’ın şehirleri için de bir ticaret ve sanayi merkezi olacaktır. Zaten bundan 30-40 sene önce Erzurum bu özellikte olan bir şehirdi. Erzurum’da bir ticaret kültürü ve ticaret ahlakı var. Bu ticaret kültürü ve ticaret ahlakının yine Erzurum’u bundan önce olduğu gibi bir ticaret merkezi haline getireceğine inanıyorum. Bu heyecanı hepimiz taşıyoruz” diye konuştu.

Erzurum’a aktarılan kaynaklarla, toplanan vergiler arasında çok büyük oransal bir fark olduğunun altını çizen Vali Azizoğlu, “Bu demektir ki sanayi ve ticaret anlamında istediğimiz yerde değiliz. Ama istediğimiz yere gelebiliriz. Yatırımcılar zarar edecekleri bir işe girmez. Bize gelen yatırımcılar da, ‘Biz burada bir ışık gördük, bir hareket gördük, burada bir kâr gördük’ diyorlar. Erzurum’da tamamlanan veya tamamlanma aşamasında olan ulaşım ve lojistik yatırımları ile Erzurum’un sosyal ve kültürel hayatının diğer illerden farklı olması yatırımcıları buraya gelmeye teşvik ediyor. Dolayısıyla elimize geçen bütün bu fırsatları çok iyi değerlendirmek zorundayız.

“ERZURUM ANADOLU’NUN KAPISIDIR”

Konuşmasında Erzurum’dan övgüyle söz eden Vali Azizoğlu şunları söyledi; “Erzurum için, ‘Anadolu’nun Kapısı’ diyoruz. Bunlar çok doğru ifadeler. Erzurum her zaman Anadolu’nun kapısı olmuştur. Erzurum hep Anadolu’ya açılan kapı olmuştur. Bu kapıyı sağlam tutamazsak Anadolu elden gider. Bu kapıyı sağlam tutmak için ayağımızı sağlam yere basmak zorundayız, Allah’ın izniyle de ayağımızı sağlam basacağız. Yaşadığımız sıkıntılı günlerde fikrimizi ve aklımızı çelmek isteyenler olacaktır. Ancak niyetimizi halis olursa akıbetimiz de iyi olacaktır”

2. OSB’deki çalışmalarla ilgili de ETSO Meclis üyelerine bilgi veren Vali Azizoğlu, bölgede daha fazla yatırımcının arsa talebini karşılamak için 2. Etapla ilgili çalışmalara da hız verildiğini belirterek, “Amacımız orta ve ileri teknoloji yatırımlarını Erzurum’a getirmek. Yani silah sanayinden tekstile, ilaç sanayinden bilişim teknolojilerine kadar hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok yatırımcı Erzurum’a ilgi ve alaka göstermeye başladı. İnşallah şehrimiz artık makus talihini yenecek ve kabuğunu kıracaktır. Dadaşlar, istiklal mücadelesinden bu zamana kadar sıkıntılı zamanlarda her şeyin başlangıcını yapmıştır. Milli mücadelenin ilk tohumlarının atıldığı yer de Erzurum’dur. Kendimizi küçük görmeyelim. Erzurum bizim içim önemlidir. Erzurum, Anadolu’nun kapısıdır, kalesidir” diye konuştu.

“ERZURUM’DA GÖREV YAPMAK BÜYÜK GURUR”

Konuşmasında, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Erzurum halkının hızlı ve etkili bir refleks gösterdiğini dile getiren Vali Azizoğlu, “Kimse zorla, zorbalıkla, silahla devleti ele geçiremez. O devirlerin artık bittiğini de Türkiye’ye Erzurum gösterdi. Birçok yerde olaylardan kimsenin haberi bile yokken 100 bin kişi Erzurum’da ellerinde bayraklarla sokaklara çıktı. Dadaşlar ülkeye ve demokrasiye sahip çıktı. Olayların yaşandığı gün meydanda Sağlık Bakanımız Recep Akdağ döndü bana dedi ki, ‘Vali Bey görüyor musun, işte siz böyle bir vilayette valisiniz’ Gerçekten o an benim en mutlu olduğum, en gurur duyduğum en çok hislendiğim bir an oldu. Böyle kahraman bir milletin valisi olmak benim için şereflerin en büyüğü Biz böyle bir milletiz, böyle bir toplumuz bunun değerini bilelim.”

BAŞKAN YÜCELİK, “EKONOMİNİN RAYINA GİRMESİ LAZIM”

Toplantıda daha sonra ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, meclis üyelerine hitap etti. Konuşmasında 2016 yılını değerlendiren Başkan Yücelik, 2017’ye dair umutlarını korumaya çalıştıklarını dile getirdi.

2016 yılının birçok açıdan çok iyi geçmediğini ifade eden Başkan Yücelik, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra dövizdeki hareketliliğin, hükümetin ve Merkez Bankası’nın aldığı tedbirlerle ekonomik anlamda çok fazla hissedilmediğini ancak son dönemdeki kur artışının iş dünyasına büyük sıkıntılar yaşatabileceğini söyledi.

Ekonominin yeniden rayına oturması için hızlı bir şekilde tedbirler alınması gerektiğini anlatan Başkan Yücelik, “Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde daha farklı sıkıntılar yaşanacağını söylemek yanlış olmaz. Türkiye’yi terör başta olmak üzere farklı yöntemlerle yıkmaya ve yıpratmaya çalışanlar şimdi ekonomimizi hedef alıyor. Başta hükümetimiz olmak üzere herkes oynanan bu oyunun farkında Ancak gerekli tedbirlerin de ivedilikle alınıp, başta iş dünyamız olmak üzere her kesime moral ve motivasyon sağlanmalıdır. Bütün kesimler hep beraber, birbirimizle kucaklaşarak, el birliğiyle eski günlere dönüp, ekonomiyi rayına sokarak yolumuza devam etmeliyiz. İnşallah Sayın Başbakanımızın da ifade ettiği gibi önümüzdeki birkaç ay içerisinde ekonomimiz rayına oturur.” diye konuştu.

“İMAJIMIZ ÇOK İYİ, HAK ETTİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ”

Erzurum’un dışarıdaki imajının çok iyi olduğunu bunun da kendisini mutlu ettiğini belirten Başkan Yücelik şöyle devam etti; “Gerçekten Erzurum’un itibarı çok farklı. Bunu başka şehirlerde yaşayan insanlarla tanıştığımızda fark ediyoruz. Ancak bize bırakılan bu mirası bizim de çok iyi taşımamız lazım. Bu imaj ve itibara karşılık maalesef şehrimiz hak ettiği konumda değil. Sanayinin ve üretimin kısıtlı olduğu yerde gelişme de aynı seviyede kalıyor. Bu dünyanın her yerinde aynı Üretim olmazsa kalkınma olmaz. Onun için bizlerin de üretim seferberliği yapmamız lazım. Bu anlamda Erzurum’da yatırımcıların istifadesine sunulan 2.OSB’deki çalışmalar çok önemli. Müteşebbis heyetin daha fazla yatırımcının ihtiyacına cevap verebilmek adına verdikleri çabayı takdirle karşılıyoruz. İnşallah 2. OSB’de yapılacak yatırımlar, sözünü ettiğimiz üretim seferberliğinin bir parçası olur. Bunun yanı sıra dünyada olduğu gibi ülkemizde de ticaretin şekli değişti. Artık insanlar bilgisayar başında alış-veriş yapıyor. Türkiye’nin e-ticaret hacmi yaklaşık 20 milyar lira Böyle bir ortamda ticaretimizi de geliştirmemiz için çok daha fazla gayret göstermemiz ve gelişen şartlara daha hızlı şekilde adapte olmamız gerekiyor.”

“YERLİ FİRMALARA POZİTİF AYRIMCILIK YAPILSIN”

Erzurum’daki bütün sektörlerdeki, sanayici, üretici ve tedarikçilerin desteklenmesinin önemine değinen Başkan Yücelik, yerel ürünlerin markalaşması adına kamu kurumları ve yerel idarelerin alımlarını ildeki işletmelerden yapmasının şart olduğunu vurguladı.

Kamu kurumları ve başta belediyeler olmak üzere bütün yerel idarelerin hizmet, tedarik, lojistik ve müteahhitlik hizmetlerinin alımlarında yerel firmalara öncelik vermesinin ve pozitif ayrımcılık yapmasını şart olduğunu ifade eden Başkan Yücelik, bölgede çok fazla hissedilen ekonomik darboğazın aşılabilmesi için de aynı şekilde kamu kurumları ve yerel idarelerin güç ekonomik şartlarda ayakta durmaya çalışan yerel işletmelere olan ödemelerini zamanında yapmalarının büyük önem taşıdığını dile getirdi.

“BANKALAR DAHA ESNEK OLMALI”

Son dönemde KOBİ’lerin finansal ihtiyaçlarının karşılanması için sağlanan KOSGEB ve Nefes Kredisi gibi kredilerle ilgili de görüşlerini dile Başkan Yücelik, söz konusu kredileri kullanan firma sayısının çok düşük kaldığını belirterek, “Bu konuyla ilgili eleştirilerimizi ve taleplerimizi de ilgili Bakanlarımızla görüştüğümüzde dile getirdim. Kredi kullandırma konusunda da haklı olarak bankaları da eleştiriyoruz. Bankalar, kredi kullanmak isteyen firmaların önüne sürdüğü şartları yerine getirecek firma sayısı yüzde 15-20’yi geçmez. Bankalar daha esnek davranmalı” şeklinde konuştu.

Konuşmasında sicil affına da değinen Başkan Yücelik, sicil affının gerçek anlamda amacına ulaşması için Bankalar Birliği açısından da değerlendirilmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğine dikkati çekerek, “Eğer bankalarla ilgili düzenleme yapılmazsa kredi için bankaya giden esnaf, tüccar yine aynı engellerle karşı karşıya kalacak” dedi.

Türkiye’nin ortak değerleri söz konusu olduğunda siyasetin göz ardı edilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Yücelik, “Hükümet, muhalefet ülkenin geleceğini ilgilendiren bütün meselelerde birlikte hareket etmeli. Siyaset kendi mecrasında yapılmalı. Ekonomimizi, ülkemizi dar boğaza sokmadan düzlüğe çıkarılması lazım” diye konuştu.

Toplantının ardından Başkan Yücelik, meclis üyelerinin sorularını cevaplandırdı.