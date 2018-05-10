Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Başkan Vekilleri Muharrem Özdemir, Hüseyin Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri; Hamit Aydoğdu, Engin Çimen, Vakur Alemdar, Murat Turan, İbrahim Bulut ve Ali Yılmaz’dan oluşan ETSO Yönetimi ilk ziyaretini, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver ve yönetimine yaptı.

“İHRACATÇI FİRMA SAYISINI ARTIRMALIYIZ”

Ziyarette, Tanrıver ve yönetimine yeni görevlerinde başarı dileyen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik, Erzurum’dan ihracat yapan firma sayısını ve ihracat rakamlarının artırılması gerektiğini belirterek, DAİB’in bu yönde yapacağı çalışmalara her türlü desteği vereceklerini söyledi. Üretici firmaların mutlaka ihracatı düşünmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Yücelik, “Artık kimse oturduğu yerden para kazanamıyor. Piyasa şartları neyi gerektiriyorsa ona göre hareket etmek gerekiyor. Gerekirse risk alıp, çok çalışıp başarmak zorundayız. Şehrimizin konumunu iyi değerlendirip, bölgeye yakın ülkelere yönelik ihracatımızı artırmak durumundayız” dedi.

DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Tanrıver de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, birliğe üye ihracatçıların sorunlarını çözmek için mesai gözetmeksizin çaba göstereceklerini vurgulayarak, bu anlamda Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın katkılarının kendilerine güç ve motivasyon sağlayacağını dile getirdi.

“BİRLİKTE ÇABA GÖSTECEĞİZ”

ETSO Yönetimi DAİB’in ardından, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Fırat’a, ‘Hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu. Başkan Fırat’ın makamında gerçekleşen ziyarette, yeniden seçilen ESOB yönetimini tebrik eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, ETSO ve ESOB’un kardeş iki kurum olduğunu ifade ederek, bu iki kurumun bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Erzurum esnafının ve tüccarının sıkıntılarını çözmek adına yoğun gayret sarf edeceğini söyledi.

ETSO Yönetiminin ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu kaydeden ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Fırat ise, sorunların çözümünde birlikte hareket etmenin önemine dikkati çekerek, “Birlikte ve beraberlikle üstesinden gelemeyeceğimiz zorluk olmaz. Bizler hep esnafımızın, tüccarımızın menfaatini korumak için, şehrimizin gelişmesi ekonomik anlamda kalkınması için bu görevleri yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bize güvenip bu görevlere layık görenleri mahcup etmeyeceğiz” dedi.

“İNSANIMIZ EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR”

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik ve Yönetim Kurulu üyeleri, ESOB’daki ziyaretten sonra Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral ve yönetimine tebrik ziyaretinde bulundu. Yücelik, ETB Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ziyarette, Oral ve ETB Yönetim Kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarı dileğinde bulundu. Erzurum’un her alanda kalkınması, gelişip, güçlü bir ekonomiye sahip olması adına bütün sivil toplum kuruluşlarıyla olduğu ETB ile de aynı hedefler doğrultusunda hizmet ettiklerini belirten Başkan Yücelik, “Bu şehrin esnafı, tüccarı, işçisi, memuru, kısacası bu şehirde yaşayan her insanımız en güzel hizmetleri hak ediyor. Bizler iş dünyasının temsilcileri olarak şehrimizi geleceğe taşıyacak faydalı işler yapmaya çaba gösteriyoruz. İnşallah bütün kurumlarımızla iyi ilişkiler içerisinde, karşılıklı iyi niyet ve hoşgörüyle üstlendiğimiz görevleri yerine getirmeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral da, Başkan Yücelik ve Yönetim Kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, ETSO ve ETB’nin her zaman birlikte, ortak akıl ve güç birliği içerisinde hareket edeceğini, ancak bu şekilde şehrin, bölgenin ve ticaret erbabının sıkıntılarına daha hızlı çözüm bulacaklarına inandığını söyledi.