ETSO’da “Ekonomi Bakanlığı iletişim noktası” oluşturuldu

Bu kapsamda Ekonomi Bakanlığı’nda, Ticaret ve Sanayi Odalarının temsilcilerinin katıldığı, “Ekonomi Bakanlığı İletişim Noktaları Eğitim Programı” düzenlendi. Ekonomi Bakanlığı destek ve uygulamalarının Bakanlık yetkililerince bizzat anlatıldığı eğitim programı, Ekonomi Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve TOBB Yönetim Kurulu üyesi Sayın Salih Zeki Murzioğlu’nun açılış konuşmaları ile başladı.

Bakan Yardımcısı Fatih Metin yaptığı konuşmada, ana hedeflerinin dış ticareti artırmak olduğunu söyledi. Metin, "Ekonomi Bakanlığı olarak ihracatta üç hedefimiz var; yeni ihracatçı, ihracatta ürün çeşitliliğinin sağlanması, sürdürülebilirliğin artırılması için yeni pazarlar." dedi. İhracatın tabana yayılmasını istediklerine işaret eden Metin, bu amaçla TOBB, Türkiye İhracatçılar Meclisi, sanayici ve iş adamları dernekleriyle çalıştıklarını dile getirdi. Metin, bugüne kadar 341 dış ticaret eğitiminde 16 bin 528 katılımcıya eğitim verdiklerini, bu yıl 53 ilde 71 eğitim programı düzenleyerek 3 bin 866 iş insanına bu hizmeti sunduklarını bildirdi.

25 ilde, bin 109 firmaya ziyaret

2017’de 25 ilde iş insanlarının kapısını çalarak, bin 109 firmayı ziyaret ettiklerini ifade eden Metin, "Son 15 yılda hükümetlerimiz döneminde oluşan güven ve istikrar sayesinde ekonomimiz büyüdü. Makro göstergelerin tamamında büyük bir ivme yakaladık. Bunun merkezinde ihracat var. İhracata dayalı büyüme modelini hayata geçirdik." diye konuştu. Metin, Eximbank sayesinde finansa erişimi kolaylaştırdıklarını vurguladı. Bakanlık olarak KOBİ’lerin kapasitelerini geliştirerek rekabet güçlerini artırmak istediklerinin altını çizen Metin, ihracatçılara ve sanayicilere yılda 4 milyar lira destek sağladıklarını belirtti.

Metin, "Sizlerin eğitimleriyle KOBİ’lerimizin sayısı yükselsin. Ekonomi Bakanlığı olarak ihracatta üç hedefimiz var; yeni ihracatçı, ihracatta ürün çeşitliliğinin sağlanması, sürdürülebilirliğin artırılması için yeni pazarlar. İhracatçımızın ’Ben ihracat yapmak istiyorum.’ demesi yeterli. Bakanlık olarak biz onların her adımını destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

“Bakanlık olarak önerilere açığız”

Türkiye’nin orta gelir tuzağından çıkması için Ar-Ge’ye dayalı, katma değeri yüksek, inovasyonu ve tasarımı esas alan anlayışla yoluna devam etmesi gerektiğine dikkati çeken Metin, şunları kaydetti;

"Ar-Ge’ye dayalı, katma değeri yüksek ürünleri ve teknolojileri destekliyoruz. Türkiye her alanda yeteneklerini geliştirdi. Sizler aldığınız eğitimlerle onları daha fazla bilgilendirerek, daha iyi şekilde yönlendirmekle sorumlusunuz. Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ihracatımızın artırılması konusunda ne varsa bize aktarın. Bu işte sizlerin gayreti önemli Ne gerekiyorsa Bakanlık olarak önerilerinize açığız."

Toplantıda yapılan konuşmalarda ayrıca, Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcilerinin, Ekonomi Bakanlığı destek programları ve uygulamaları konusunda bir “iletişim noktası” görevini üstlenmesinin ve bu bilgilerin ülke genelinde yatırımcılara ve ihracatçı firmalara daha kolay ulaştırılmasının amaçlandığı vurgulandı.

Bakanlıkta 3 gün boyunca süren eğitim programında katılımcılara, “Ekonomi Bakanlığı Vizyonu”, “Mal ve Hizmet İhracatına Sağlanan Destekler”, “Yatırım Teşvikleri”, “Serbest Bölgelerde Sağlanan Avantajlar”, “Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri”, “Vergi Resim ve Harç İstisnası Uygulamaları”, “İthalat Politikaları ve Ürün Güvenliği ile ilgili uygulamalar”, Ekonomi Bakanlığı üst düzey yöneticileri tarafından aktarıldı.

Başarılı katılımcılara sertifika verildi

Eğitim programı sonunda ise katılımcılara yazılı sınav yapılarak başarılı olanlara sertifika verildi. Sertifika törenine katılan Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Ekonomi Bakanlığı’nın, reel sektörün kamudaki en önemli hizmet noktası olduğuna dikkati çekerek, “Bizim görevimiz ve gayemiz; üretimle beraber ihracat süreçlerinde, uluslararası ticari diplomaside ülkemizin milli menfaatlerini tüm uluslararası kuruluşlarda korumak ve dünya refahında ülke olarak daha fazla pay almaktır” dedi.

Bu çerçevede en temel eksiklerden birisinin, yatırımcılara ve küçük ölçekli işletmelere ulaşmada yaşanan sıkıntılar olduğunu anlatan Şenel şunları söyledi; “Bize iletilen sorunları dinlediğimizde en temel eksikliğin bilgi eksikliği olduğunu görüyoruz. Aslında zamanında sanayicimiz, iş adamımız o bilgiye sahip olsaydı, o sorunla meşgul olmayacaktı. Boşu boşuna para kaybına uğramayacak, boşu boşuna bu süreçleri kendisine doğurmayacaktı. Bu noktada siz değerli Ticaret ve Sanayi Odalarının temsilcilerine büyük sorumluluklar düşüyor. Artık bu eğitimle önemli bir başlangıç yapmış olacağız. Bu süreç çok dinamik aktif bir süreç ve biz burada bir bütün olarak aynı ailenin fertleri olarak aynı amaca yönelmiş insanlar olarak iş aleminin, sanayicilerimizin, iş adamlarımızın, tacirlerimizin her aşamada yanında olmak gayretindeyiz. Sizler artık bizim oradaki bir temsilcimizsiniz, sizler artık bizim oralara uzanan elimizsiniz.”

İbrahim Şenel konuşmasının ardından 180 katılımcıya sertifikalarını verdi. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası adına Ekonomi Bakanlığı’ndaki eğitim programına katılarak başarılı olan Derya Çizmeli de sertifikasını Müsteşar İbrahim Şenel’den aldı.