ETSO'dan öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı

ETSO tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan eğitim yardımları, bu yıl da belirlenen okullarda dağıtıldı. Palandöken ilçesi Dedekorkut İşitme Engelliler Ortaokulu'ndaki ihtiyaçlı öğrenciler için yapılan mont, ayakkabı ve kırtasiye malzemeleri, ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muharrem Özdemir ve Genel Sekreter Vekili Kürşat Karagöl tarafından Okul Müdürü Mustafa Yılmaz'a teslim edildi. Okul Müdürü Yılmaz, ETSO yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“40 BİN TL TUTARINDA YARDIM YAPILDI”

ETSO'nun eğitim yardımlarının her yıl düzenli olarak yapıldığını ifade eden Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muharrem Özdemir, bu eğitim-öğretim yılında da ilköğretim okullarındaki ihtiyaçlı öğrencilere toplam 40 bin lira tutarında yardım ulaştırıldığını dile getirdi. Özdemir, il genelinde toplam 16 ilköğretim okulunda öğrenim gören ihtiyaçlı öğrencileri okul müdürlükleri aracılığıyla tespit ettiklerini belirterek, dağıtımın da bu tespitlere göre ilgili okul yöneticilerine teslim edildiğini söyledi. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yine Afgan ve Suriyeli ailelerin çocuklarına da okul yardımlardan ulaştırdıklarını kaydeden Özdemir, toplamda 1040 öğrenciye, ayakkabı, mont ve kırtasiye yardımı dağıttıklarını açıkladı.