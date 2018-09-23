ETSO'dan üyelerine yeni “Kobi Destek Kredisi”

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin (KOBİ) finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere hayata geçirilen, ‘KOBİ Destek (Nefes) Kredisi' başvurularının başladığını söyledi.

Erzurum'daki KOBİ'lerin ve oda üyelerinin krediye erişimi için TOBB'la birlikte ETSO'nun da bankalara kaynak aktardığını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, bunun karşılığında üyelerin kullanımına sunulmak üzere düşük faizli kredi fonu oluşturulduğunu dile getirdi. Yeni KOBİ Destek (Nefes) Kredisi'nin, daha önce olduğu gibi yüzde 85'inin Hazine destekli Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti kapsamında olacağını ve firmalara 6 ay ödemesiz, 18 ay vadeli ve aylık 1,85 faiz ile kullandırılacağını kaydeden Yücelik, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, İş Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım A.Ş. ile protokol imzalandığını ifade etti.

KOBİ'lerin, krediye başvurabilmeleri için öncelikle ETSO'dan, “KOBİ Destek (Nefes) Kredisi Başvurusu İçindir” ibaresini içeren faaliyet belgesi almaları gerektiğini belirten Yücelik, daha sonra ilgili bankaların herhangi bir şubesine talep edilen kredi evraklarıyla müracaatta bulunmaları gerektiğini hatırlattı.

ETSO DA KAYNAK AKTARDI

Ülkenin son dönemde ekonomik anlamda ciddi bir sınav verdiğinin altını çizen Başkan Yücelik şunları söyledi; “Reel sektör, kur ve faiz baskısı altında önünü görmeye, üretim ve istihdama olan katkısını sürdürmeye çalışıyor. Ekonominin bel kemiği KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve üyelerimizin bu anlamda yaşadığı sıkıntıların çözümüne katkıda bulunmak adına bir kez daha KOBİ Destek Nefes Kredisi uygulaması hayata geçirildi. TOBB gibi Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de bütçemizin el verdiği ölçüde bu kredi için kaynak aktardık. Aynı şekilde bu yıl nisan ayında da yine bütçemizden kaynak ayırıp üyelerimizin Nefes Kredisi kullanmaları için fon oluşturmuş ve finansman sıkıntılarını gidermelerine yardımcı olmuştuk. İnşallah reel sektörün sıkıntılarının çözümü için her zaman taşın altına elimizi koymaya devam edeceğiz.”

Ekonomiyi güçlendirme çabalarına, işvereninden, çalışanına, devlet kurumlarından bankalara kadar herkesin topyekün destek olması gerektiğini vurgulayan Başkan Yücelik, “Bizler ülkemizin geleceği adına heyecanımızı ve umudumuzu koruyoruz. İnşallah alınan ve bundan sonra alınacak tedbirlerle kur ve faiz baskısından kurtulacak olan reel sektör, ekonomimizin güçlü bir şekilde büyümesine katkılarını sürdürecektir” dedi.

KGF Erzurum Müdiresi Suna Üvez de, yeni KOBİ Destek Kredisi'yle ilgili olarak 24 Eylül Pazartesi günü itibariyle firmaların bankalara başvurularının başladığını ifade ederek, kredi imkanından faydalanmak isteyen oda ve borsa üyesi firmalara kapılarının açık olduğunu ve ellerinden gelen kolaylığı sağlayacaklarını söyledi.