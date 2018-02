ETSO’dan, “Zeytin Dalı”na destek kampanyası

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Meclisi, ülke genelinde 7’den 70’e herkesin katkı sunmaya çalıştığı Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek amacıyla yardım kampanyası başlatma kararı aldı. 365 Oda ve Borsa arasında ilk kez böyle bir kampanyayı başlatan ETSO Meclisi, kampanyaya sembolik olarak 20 Bin lira ile ilk bağışı yaptı. ETSO Meclisi’nin ardından Aşkale Çimento T.A.Ş’de kampanyaya 50 Bin lira ile destek verdi.

YÜCELİK, “GÖNLÜMÜZ MEHMETÇİKLE”

Güvenlik güçlerinin, ülkeyi tehdit eden terör oluşumlarını bertaraf etmeye, sınır güvenliğini sağlamaya, bölgede huzur ve istikrar temin etmeye yönelik her türlü operasyonunu en başından beri desteklediğini ifade eden ETSO ve Aşkale Çimento Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, bu anlamda maddi-manevi her türlü imkanımızla Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanında olduğumuzu göstererek destek kampanyası başlatan ETSO Meclisi’ne teşekkür etti.

Kampanyaya Aşkale Çimento olarak katkıda bulunmaktan da şeref duyduklarını dile getiren Yücelik, “Bizler her zaman devletimizin ve silahlı kuvvetlerimizin yanındayız. Nasıl İstiklal Harbi’nde bu millet tek vücut olmuşsa, bugün de aynı ruhla düşmana karşı bir bütün olmuştur. Bizim bedenimiz burada ancak ruhumuz, gönlümüz orada terör örgütleriyle göğüs göğüse çarpışan Mehmetçiklerimizle Vatanı için, istikbali ve istiklali için canlarını ortaya koyan her askerimiz bizim evladımız. Allah onların ayağını taşa değdirmesin. Allah yar ve yardımcıları olsun. İnşallah her biri bu harekatın neticesinde sağ salim yuvalarına, ocaklarını döner, sevdiklerine kavuşur” diye konuştu.

Başkan Yücelik ayrıca, harekat süresince şehit düşen güvenlik güçlerine rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, gazi olanlara da acil şifalar dileğinde bulundu.

KAMPANYA 12 MART’TA SONA ERECEK

ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın da konuyla ilgili yaptığı açıklama, Türkiye’deki 365 oda ve borsa arasında ilk kampanyayı kendilerinin başlattığını vurgulayarak, 27 Şubat 2018 tarihi itibariyle başlayacak kampanyanın, Erzurum’un düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü olan, 12 Mart 2018’de sona ereceğini ve kampanya süresince toplanan miktarın Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ’ın da katılacağı bir törenle TSK Güçlendirme Vakfı yetkililerine teslim edileceğini söyledi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik’e kampanyaya desteğinden dolayı teşekkür eden Özakalın, toplumda farkındalık oluşturmak ve manevi desteğin yanı sıra harekata maddi katkıda da bulunmak amacıyla böyle bir kampanya başlattıklarının söyledi.

“EMPERYALİZMİN ACIMASIZ TAHAKKÜMÜNE BOYUN EĞMEDİK”

Özakalın şöyle devam etti; “Yakın tarihte güney sınırlarımızda yaşanan siyasi gelişmeler doğrultusunda ortaya çıkan emperyalizmin acımasız tahakkümüne Türk Milleti olarak boyun eğmedik. Ordumuz, bunun bir göstergesi olarak, 20 Ocak 2018’de “Zeytin Dalı Harekatı” adı altında Afrin’e yönelik bir operasyon başlattı. Bütün ülkemizde olduğu gibi en başından beri ETSO olarak hükümetimizin, devletimizin, ordumuzun yanında olduğumuzu her defasında beyan ettik. Bugün bizler sıcak yuvalarımızda güven ortamında yaşıyorsak bunu oradaki vatan evlatlarına borçluyuz. Tabi ki burada bize düşen en önemli görev; bütün imkanlarımızla o evlatlarımızın, ordumuzun yanında olduğumuzu hissettirmek. Bugün de burada değerli Meclis üyelerimizle almış olduğumuz kararla böyle bir kampanya başlattık. Bu kampanyaya, Odamız üyesi olan iş adamlarımızın, esnafımızın, tüccarımız destek vermesini bekliyoruz. Ayrıca ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları, yerel idareler, vakıflar, dernekler ve tüm hemşehrilerimizi de bu kampanyamıza destek olmaya çağırıyoruz. Umut ediyoruz ki; şehrimiz adına yakışır bir şekilde bu kampanyayı tamamlayacaktır.”

“BAĞIŞ TOPLAYAN DEĞİL, BAĞIŞ KABUL EDEN VAKIF”

Konuşmasında, TSK Güçlendirme Vakfı hakkında da Meclis üyelerine bilgi veren Özakalın, 1987 yılında, 3388 sayılı kanunla kurulan vakfın amacının; milli harp sanayinin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması, harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletin maddi ve manevi desteğini sağlamak” olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mütevelli heyet başkanlığını yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın, “Bağış toplayan değil, bağış kabul eden vakıf” anlayışıyla faaliyet gösterdiğinin altını çizen Özakalın, “İnsanımızla güçlü bir gönül bağı oluşturan bu vakfa ve gözbebeğimiz Türk Silahlı Kuvvetleri’ne her daim Erzurumlular olarak sahip çıktık, bundan sonra da çıkmaya devam edeceğiz” dedi.