ETÜ “2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” işbirliği protokolünü imzaladı

Dr. Fuat Sezgin Yılı” etkinlikleri kapsamında İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve koordinatör Kırıkkale Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladı.

Düzenlenen imza törenine, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ve 22 üniversitenin rektörleri katıldı.

İmzalanan protokole göre, İslam bilim tarihinin insanlığa yaptığı katkılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin'i ve çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak amacıyla 2019 boyunca farklı nitelikte çalışmalar yürütülmesi hedefleniyor. Protokole göre Erzurum Teknik Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Muş Alparslan Üniversitesi, Adıyaman Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Piri Reis Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin'i anlatmak, çalışmalarını genç kuşaklara aktarmak için 2019 boyunca çalışmalar yürütecek.

“Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çalışmalarını topluma tanıtacağız”

İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya, Prof. Dr. Fuat Sezgin'in 30 Haziran 2018'de vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vakıf olarak kendilerini onurlandırdığını ve 2019'u Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Yılı ilan ettiğini söyledi. 2019 boyunca protokol imzalanan üniversitelerimiz aracılığıyla Fuat Sezgin'in topluma tanıtan faaliyetler yapılacağını belirten Çetinkaya, “2019 yılı boyunca gençlerimize bilimin İslamiyet'ten, Müslümanlıktan Batı'ya geçtiğini anlatarak, sizlerin gayreti ile yeni nesillere bu bilgileri aşılayacağımızı umuyorum.” şeklinde konuştu.

İBTAV Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan ise Prof. Dr. Fuat Sezgin'in İslam bilim tarihine bakışının Müslümanlar açısından büyük önemi olduğuna dikkat çekerek, “Biz ciddi bir yenilmişlik psikolojisiyle Cumhuriyet'i kurduk ve 100 yıldır bunu üstümüzden atmak için uğraşıyoruz.” dedi. Prof. Dr. Fuat Sezgin'in çabalarının sadece Anadolu Müslümanları için değil bütün Müslümanlar için ciddi bir özgüven inşası olduğuna tam bir inancı vardı. Bilimin insanlığın ortak mirası, bütün insanlığın malı olduğu düşüncesinden hareket eden Fuat Sezgin, Müslüman olmamızın geri kalmamızla bir alakası olmadığını, bilakis Müslümanların da bilimlere ciddi manada katkıda bulunduğunu savunuyordu.” dedi.

İmza töreninin ardından heyet, merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'i kabrinde ziyaret etti.