ETÜ 3. kariyer zirvesi tamamlandı

Kariyer Zirvesi tamamlandı.

Aselsan, Türk Hava Yolları, Gedik Holging, Çalık Holding, Daikın, Şahsuvaroğlu, Ziraat Bankası, SPK, BDDK, TDK gibi Türkiye ve dünyanın önde gelen firma, kurum ve kuruluşlarına ev sahipliği yaptığı 3. Kariyer Zirvesine gerek ETÜ, gerekse çevre üniversite öğrencilerinin ilgisi hayli yoğun oldu. Zirveye katılan öğrenciler kariyerleri için fırsat olarak gördükleri firmalarla tanışma imkanı bulurken; firmalar da öğrencilerin yeterlilik, eğilim ve yetkinlikleri hakkında bilgi sahibi oldular.

Alanında uzman, yetkinliğini ispat etmiş çok sayıda konuşmacının sunum yaptığı “Kariyer Planlama ve İletişim”, “Kariyer, Tecrübe, Konuşma, Emeklilik”, “Hasan Önder’in Hikayesi”, Sizi Kokpite Alalım” gibi değişik konular hakkında konferanslara katılan öğrencilerimiz, iş yaşamı hakkında detaylı bilgi, deneyim ve başarı öykülerini dinleme imkanı buldu.

Saçma da Olsa Soru Sorun

DAIKIN Türkiye CEO’su Hasan Önder, kendi kariyer hayatından kesitler sunduğu konuşmasında yeni mezun bir mühendis iken çıktığı yolda nasıl muvaffak olduğunu öğrencilerimizle paylaştı. Bireylerin hayata karşı bir duruşu olması gerektiğini vurgulayan Önder, “Çin’e vizesiz nasıl giderim?” sorusundan hareketle öğrencilere anlamsız da olsa hayata ve hayat akışına sorular sorun tavsiyesinde bulundu. Hayatın kişilere çeşitli evrelerde çeşitli olanaklar sunduğunu vurgulayan Önder, önemli olanın bu imkanları doğru zaman ve zemine oturtarak değerlendirmek olduğunu ifade etti.

Moderatörlüğünü ETÜ Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı’nın yaptığı “Kariyerine Yön verenler” adlı panele panelist olarak katılan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Başkanı Cengiz Solakoğlu, Çalık Gayrimenkul Genel Müdürü Abiş Hopikoğlu, Cindilli Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Cindilli, Evyap CEO’su Bekir Kılıç, Şahsuvaroğlu Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu ve Lila Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Öğücü öğrencilere ve konuklara hayata dair tecrübelerini anlattılar.

Program sonunda Çalık Gayrimenkul Genel Müdürü Abiş Hopikoğlu’nun irticalen okuduğu şiir salondaki dinleyenleri mest etti. Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı’nın konuklarına plaket ve hediye takdiminden sonra çekilen hatıra fotoğrafı sonrası program sona erdi.