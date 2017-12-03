ETÜ kütüphanesine anlamlı bağış

Dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kavaz, kendi kütüphanesinde yer alan içlerinde nadir bulunan eserlerinde yer aldığı 3 binin üzerinde kitabı Erzurum Teknik Üniversitesi kütüphanesine hediye etti.

Kitapları düzenlenen törenle ETÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kacıroğlu’na teslim eden İbrahim Kavaz, “Kitap, bizler için önemli bir kaynak ve tükenmez hazine mesabesindedir” dedi.

Öğrencilik yıllarından başlamak üzere akademik meslek hayatında kendisi için en önemli şeyin kitap olduğunu anlatan Kavaz, “Onları hep sevdim. İtinayla korudum. Milletimizin geleceğini inşa edecek nesillerin bilgiyle donanması ve kitaplardan istifade etmesi benim en büyük gayem olmuştur. Milletvekilliği görevim bittikten sonra da benim için bitmeyen tek görev hocalıktır. Hala doktora yaptırdığım öğrencilerim var ve üniversitede dersler vermeğe devam ediyorum” diye konuştu.

Milletvekili olduğu dönemde kitaplarının bir kısmını Erzurum’a gönderdiğini ve evimde hususi bir odada koruduğunu söyleyen Kavaz, “O tarihte bir kısım süreli yayın koleksiyonlarımı öğretmenlik yapmaktan büyük bir şeref duyduğum Erzurum Lisesi Kütüphanesine bağışlamıştım. Mesleğimle ilgili kitaplarımdan yaklaşık bin 500 tanesini hala koruyor ve derslerimde yararlanıyorum. Şehrimize ikinci üniversitenin kuruluşunda milletvekili olarak katkılarım olmuştu. İkinci üniversitemizin de kendisinden feyz aldığımız ilk üniversitemiz gibi bölgemizin ve ülkemizin geleceğine bilginin ışığıyla katkılar sunacağına inancım ve güvenim tamdır. Karınca kararınca bizim de bu katkıda tuzumuz olması için Erzurum’da bulunan kitaplarımı Erzurum Teknik Üniversitemizin Kütüphanesine bağışlamayı bir görev kabul ettim. Milletçe geleceğimizin ilmin ışığında daha aydınlık; milli birlik ve beraberlik şuuru ile daha güçlü olmasını temenni ediyorum. Ülkemizin kalkınma ve gelişmesine ilmin ve imanın gücü ile katkı sunacak gençlerimizin kitaplardan feyz alarak üstün başarılar sağlamasını dilerim” diye konuştu.

Törende konuşan ETÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Kacıroğlu ise 2010 yılında kurulan ve gelişimini hızla sürdüren Erzurum Teknik Üniversitesinin öğrencilerin akademik gelişimleri için her türlü olanağın sağlandığı bir ortam oluşturmak için çalışmalarını devam ettirdiğini belirterek, “Bu çalışmaların başında üniversite kütüphanesinin zenginleştirilmesi gelmektedir. Bunun için büyük bir çaba gösteren Rektörümüz Prof. Dr. Muammer Yaylalı’nın katkılarıyla kütüphanemizin basılı ve elektronik kitap sayısı günden güne artırmaktadır. Bilindiği gibi kütüphanelerin zenginleşmesi için kitap bağışlarının da önemi büyüktür. Bu anlamda Erzurum Teknik Üniversitesi kütüphanesine şahsi kitaplarını bağışlayan Prof. Dr. İbrahim Kavaz’a üniversitemiz adına şükranlarımı arz etmek isterim. Prof. Dr. İbrahim Kavaz hoca, Erzurum’da bulundukları sırada sayın rektörümüz Prof. Dr. Muammer Yaylalı ile yaptıkları görüşme sırasında uzun yılların birikimi olan ve çoğunun baskısı olmayan nadide kitaplarını üniversitemize bağışlamak istediğini belirtti. Daha sonra kısa bir zaman içerisinde söz konusu kitaplar üniversitemiz kütüphanesi ulaşarak öğrencilerimizin hizmetine girdi. Rektörümüzün konu üzerindeki hassas tutumu ve İbrahim Kavaz hocamızın üniversitemize olan sevgisi sonucunda öğrencilerimiz zengin bir kitap koleksiyonuna daha sahip oldular. Burada rektörümüze, İbrahim Kavaz hocamıza ve kütüphane daire başkanına öğrencilerimiz adına tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.