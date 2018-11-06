ETÜ “Leed Silver” sertifikası aldı

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi binası Türkiye'de çok özel projelerin alabildiği; Amerikan Yeşil Binalar Konseyi tarafından verilen Leed Silver Sertifikasını binanın yapım aşamasında zorlu kriterleri yerine getirerek almayı başardı. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Ali Çelik Leed Silver belgesini Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı'ya makamında takdim etti.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi binası “Doğru arsa seçimi ve ulaşım kolaylıklarının sağlanması ile sürdürülebilir arsa (Sustainable Sites), Verimli su kullanımı (Water Efficiency), Enerji ve atmosfer (Energy and Atmosphere), Malzeme seçimi (Materials and Resources) , İç ortam kalitesi (Indoor Environmental Quality), İnovasyon (Innovation) ve Bölgesel öncelik (Regional Priority)” kategorilerinde alınan puanlarla birlikte LEED Silver düzeyinde sertifikalandı.

Aynı zamanda enerji ve su tüketiminin düşmesi ile birlikte Ülke ekonomisine katkı sağlayacak olan bina Erzurum'da bir ilke imza atarak yeni yapılacak projelere örnek olacağı düşünülüyor.