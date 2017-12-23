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23 Aralık 2017 11:38

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı Lise öğrencileriyle buluştu

ETÜ Rektörü Prof.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı Lise öğrencileriyle buluştu

23 Aralık 2017 11:38

Dr. Muammer Yaylalı, Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi öğrencileri ile bir söyleşide buluştu.


Geçtiğimiz günlerde ETÜ ile Prof. Dr.Necmeddin Erbakan Fen Lisesi arasında bir protokol imzalanmış ve iki kurum arasında eğitim işbirliği kararı alınmıştı.


İmzalanan protokol çerçevesinde ilk program Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Dr. Yaylalı’nın yanı sıra Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. M. Yasin Çodur’un da katıldığı programda ETÜ Rektörü Erzurum Teknik Üniversitesi’nin öğrencilerine sunduğu imkanların yanı sıra yükseköğrenim süreci hakkında bilgi ve tecrübelerini paylaştı.


Söyleşi programının sonunda Okul müdürü Osman Coşkun tarafından Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı’ya hediye takdim edildi.




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