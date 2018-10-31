ETÜ "UniAgents European Summit 2018" katıldı

Yüksek Öğretimde faaliyet gösteren çeşitli ülkelerden 250 kurumun katıldığı Finlandiya'nın Helsinki şehrinde düzenlenen “UniAgents European Summit 2018”e Erzurum Teknik Üniversitesi de katıldı.

Üniversiteyi temsilen Dış İlişkiler Koordinatörlüğüyle birlikte etkinliğe katılan Erzurum Teknik Üniversite Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı etkinliğin çok verimli geçtiğini, iki gün süren etkinlikte Şehri ve Üniversiteyi tanıtma imkanı bulmanın yanı sıra uluslararası tanınırlığını daha da artırmak ve yeni eğitim işbirliklerini artırmak amacıyla ETÜ nün bu etkinlikte yer aldığını belirtti.

Ayrıca gerçekleşen temaslar sonucunda Rektör Prof. Muammer Yaylalı ve Arnavutluk'ta bulunan University of Shkodra Luigj Gurakuqi Rektörü Prof. Dr. Adem Bekteshi her iki üniversitenin işbirliğini Erasmus Değişim Programı anlaşmasıyla başlatma kararı alındı.