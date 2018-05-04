ETÜ Üniversite Fuarını gerçekleştirdi

Basın Halkla İlişkiler biriminin organize ettiği; ETÜ ve Unilook Türkiye tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlik Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi binası fuaye alanında gerçekleşti.

Atatürk Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Bandırma Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin de aralarında bulunduğu 20 devlet ve vakıf üniversitesi stand açarak ildeki 11 ve 12. Sınıf öğrencileri ile buluştu. “Doğru Tercih, Doğru Öğrenci” sloganı ile düzenlenen etkinlikte öğrenciler üniversiteler hakkında geniş bilgi sahibi olurken üniversiteler de ilimizdeki öğrencilere kendilerini daha iyi ifade edebilme imkanı buldular.

Yaklaşık 3 bin öğrencinin ziyaret ettiği fuar, ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Songül Duman, Prof. Dr. Bayram Şahin, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Kaymaz Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Çakmak ve Unilook Türkiye Genel Müdürü Caner Işkın’ın açılış kurdelasını kesmeleriyle başladı. Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı, ikincisini düzenledikleri organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Basın Halkla İlişkiler Birimi tarafından açılan tanıtım standında, ziyaret eden öğrencilere ETÜ hakkında detaylı bilgiler verildi. Bölümler, akademik ve sosyal imkanlar, sportif ve kültürel faaliyetler hakkında bilgi sahibi olan öğrenciler üniversite tercih dönemi için önemli bir adım atmış oldular.