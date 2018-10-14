ETÜ'de akademik yılı açılış töreni yapıldı

2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreni ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Törene ODTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Rumeli, Çorum İdare Mahkemesi Başkanı Kemalettin Özdemir Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Palandöken Kaymakamı Mehmet Yavuz, İran Erzurum Kültür Ateşesi Kuroş Moktadiri, Erzurum OSB Başkanı Zafer Ergüney, fakülte dekanları, akademisyenler ve öğrencilerimiz katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan 2018-2019 Akademik Yılı Açılış Töreninde üniversite öğrencileri adına Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencisi Fikriye Mehtap Şen bir konuşma yaptı.

Törende açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı Erzurum Teknik Üniversitesi'nin kuruluşundan bu yana gösterdiği akademik ve sosyal yapılanması hakkında detaylı bilgiler verdi.

Programa Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Rumeli'nin verdiği açılış dersiyle devam edildi.

“Üniversite, İlim ve Toplum” konulu açılış dersinde Türkiye ve dünyadaki yükseköğretimin tarihsel gelişimi, bugünkü konumu ve sorunlarına dair geniş bir yelpazede bilgiler veren Prof. Dr. Rumeli konuşmasında bilgi toplumu olmanın önemine sıkça vurgu yaptı.

Açılış dersinin ardından sunumlarından dolayı Prof. Dr. Ahmet Rumeli'ye Rektör Prof. Dr. Muammer Yaylalı tarafından plaket verildi. Üniversiteyi tercih ederek derece ile kazanan öğrencilere hediye takdim edilmesi ve TÜBİTAK tarafından projeleri destekleme kararı alınan akademisyenlere plaket takdiminin ardından tören sona erdi.