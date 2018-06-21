ETÜ’de eğitim çalıştayı düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda gerçekleşen çalıştay programına Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı’nın yanı sıra rektör yarımcıları Prof. Dr. Bayram Şahin, Prof. Dr. Songül Duman, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi M. Yasin Çodur ve çalıştaya müzakereci olarak Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Göktaş, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözbilir ve Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasemin KAYA katıldılar. Çalıştaya ayrıca Erzurum Teknik Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesinden çok sayıda akademisyen ve konuk katıldı.

Eğitim - Öğretimde Bilgi, Uygulama ve Tecrübe Paylaşımı Çalıştayının başlangıcında Düzenleme Komitesi Başkanı ETÜ İİBF Dekanı Prof. Dr. Vedat Kaya’nın takdimi ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı’nın açılış konuşmalarının ardından 12 tema üzerinden gerçekleştirilen çalıştaya geçildi.

“Nasıl daha iyi olabilir? Makro İktisat Tecrübem, Yüksek Öğretimde Ders Tasarımı ve Dönem Sonu AKTS Gerçekleşme Kontrolü, Etkili Ders İşleme Teknikleri ve Sınıf Yönetimi, Kalite Sizsiniz, Öğrenci Hoca İletişimi, Hücre Biyolojisi Dersi Uygulama Örneği, Matematik dersinin İşlenişi, İngiltere’deki Eğitim Sistemine Bir bakış, Eğitim Üstüne Birkaç Not, Bilgisayar Programlarını Aktif Öğrenme Yaklaşımında Nasıl Kullanabiliriz, Yükseköğretimde Bir Dersin Yapılandırılması ve Sunumunda İdeali Arayış, Kimya Dersi Uygulaması temalarının işlendiği çalıştay programının sonunda ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı kapanış konuşmalarını yaptılar.

Prof. Dr. Yaylalı konuşmasında “katılımcı hocalarımızın bilgi ve tecrübelerinin paylaşıldığı, yenilikçi yaklaşımlarla yükseköğretimde yeni ufukların açılması için fikirlerin müzakere edildiği ve son derece verimli geçtiğini düşündüğü çalıştaya katkılarından dolayı konuşmacı ve katılımcılara teşekkürlerini sunduğunu ifade etti.

Program, katılım belgelerinin takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.