ETÜ'den Erzurum sanayicisine destek

2017 yılında kurulan Erzurum-TTO (Teknoloji Transfer Ofisi )düzenli olarak gerçekleştirilen firma ziyaretleri ile üniversite ve sanayi arasında köprü işlevi görmeyi amaçlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Çalışma Grubu Başkanı ve ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayram Şahin başkanlığında TTO uzmanları, öğretim üyeleri ve kamu temsilcileri ile düzenli olarak gerçekleştirilen firma ziyaretlerinde sanayicilere üniversitenin öğretim üyesi, laboratuvar ve atölye altyapısı tanıtılıyor.

Bu altyapıların sanayicilere ve esnafa kullanımına her daim açık olduğu vurgulanıyor. Bu kapsamda yapılan faaliyetler sonunda Erzurum sanayiinde faaliyet gösteren Harbiye Makine A.Ş. isimli firmanın kavramsal tasarımını gerçekleştirdiği fikri Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi öğretim üyelerinin ücretsiz olarak verdiği akademik danışmanlık ve Erzurum TTO'nun proje yazma hizmeti ile TÜBİTAK-TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı)'na sunuldu.

Süreç sonunda firmanın projesi TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenmeye layık görüldü. Firmanın fikri ETÜ öğretim üyeleri ve TTO desteğiyle prototip ürüne dönüştürülecek sonrasında patent ve üretim süreci başlatılacak.

ETÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şahin sanayicilere ve esnafa her daim yanında olduklarını göstermekten ve yardımda bulunmaktan mutlu olduklarını ifade ederek “Rektörümüz Prof. Dr. Muammer Yaylalı ETÜ'nün ülkemizin sayılı teknik üniversitelerinden biri olduğunu ve şehrimizin problemlerine çözümler üretme misyonuyla yapılandırıldığını her fırsatta dile getirmektedir. Kuruluşundan itibaren stratejik amaçlarını ve hedeflerini gerçekçi bir şekilde belirleyen ETÜ, yeni projeleriyle önümüzdeki süreçte de hizmetlerine devam edecek. Tüm sanayicilerimizi her türlü destek için ve öğretim üyelerimizle fikir alışverişinde bulunmak için Mühendislik-Mimarlık Fakültemiz binasında bulunan Erzurum TTO'ya çay içmeye bekliyoruz” dedi.