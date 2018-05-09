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09 Mayıs 2018 18:12

ETÜ’den Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftasına destek

Erzurum Teknik Üniversitesi, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen sempozyuma katıldı.

ETÜ’den Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftasına destek

09 Mayıs 2018 18:12


Trafik güvenliği açısından farkındalık oluşturmak için tüm dünyada Mayıs ayının ilk haftası kutlanan Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası bu yıl da çeşitli platformlarda farklı etkinliklerle kutlanmaya başlandı.


Etkinlikler kapsamında Atatürk Üniversitesi Oditoryum Mavi salonda gerçekleşen sempozyumda Erzurum Teknik Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi M. Yasin Çodur “Trafikte Çocuk Güvenliği” konulu bir sunum yaptı.


Akademisyen, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda ilköğretim öğrencisinin katıldığı programda Doktor Öğretim Üyesi M. Yasin Çodur Trafikte çocuk güvenliği açısından rol model olan anne babaların bilinçlendirilmesi, trafik eğitimi ve araçlarda çocuk koltuğu kullanımının önemine dikkat çekti.


Program, katılımcı öğrencileri trafik konusunda bilinçlendirmek için hazırlanan çeşitli video gösterimleri ve soru cevap bölümünden sonra sona erdi.




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