Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 18:09

ETÜ’ye en iyi iletişim becerisi ve sunum ödülü

Hayata pratik çözümler üreten öğrenciler yetiştiren ve bilimsel bilgi ışığında yeni eğitim yaklaşımları ile akademik çalışmalarına devam eden ETÜ aldığı ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

ETÜ’ye en iyi iletişim becerisi ve sunum ödülü

09 Mayıs 2018 18:09


6-8 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Osmanlı Devlet Arşivlerinde gerçekleşen ve Türkiye’de depreme dayanıklı bina bilincini artırmak amacıyla Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından düzenlenen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışmasının finalinde En İyi İletişim Becerisi ve Sunum Ödülü Erzurum Teknik Üniversitesi’nden Palandöken takımının oldu.


DASK tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve Türkiye genelinde 35 ilden başvuru gerçekleşen yarışmada ödüller törenle sahiplerini buldu. Bu sene ulaştığı şehir ve üniversite sayısını artıran “Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması”na 51 üniversiteden 76 takım kayıt yaptırırken bu takımlar arasından 24’ü ön elemeyi geçerek finale kaldı. Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölüm başkanı Doç. Dr. İlker Kazaz danışmanlığında üniversiteyi temsil eden öğrenciler Ayşe Çakır Abdullah Akaydın, M. Rıfkı Durmuş, M. Said Kaya ve M. Cemil Çolak’tan oluşan Palandöken takımı “En İyi İletişim Becerisi ve Sunum Ödülü“nü almaya hak kazandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
14
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    11°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    12°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç