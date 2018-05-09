ETÜ’ye en iyi iletişim becerisi ve sunum ödülü

6-8 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Osmanlı Devlet Arşivlerinde gerçekleşen ve Türkiye’de depreme dayanıklı bina bilincini artırmak amacıyla Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından düzenlenen Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışmasının finalinde En İyi İletişim Becerisi ve Sunum Ödülü Erzurum Teknik Üniversitesi’nden Palandöken takımının oldu.

DASK tarafından bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve Türkiye genelinde 35 ilden başvuru gerçekleşen yarışmada ödüller törenle sahiplerini buldu. Bu sene ulaştığı şehir ve üniversite sayısını artıran “Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması”na 51 üniversiteden 76 takım kayıt yaptırırken bu takımlar arasından 24’ü ön elemeyi geçerek finale kaldı. Erzurum Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölüm başkanı Doç. Dr. İlker Kazaz danışmanlığında üniversiteyi temsil eden öğrenciler Ayşe Çakır Abdullah Akaydın, M. Rıfkı Durmuş, M. Said Kaya ve M. Cemil Çolak’tan oluşan Palandöken takımı “En İyi İletişim Becerisi ve Sunum Ödülü“nü almaya hak kazandı.