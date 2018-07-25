Evden para çalan hırsızlar yakayı ele verdi

Geçtiğimiz hafta Oltu’ya bağlı Yasin Haşimoğlu Mahallesinde yer alan sanat evler sitesi son katta yaşayan M.Ş. isimli şahıs evinden 8.000 TL para çalındı.

Osmaniye ilinden gelerek benzer olaylara karışan şahısların sıra dışı yöntemi polisin yaptığı titiz çalışma ile deşifre edildi.

USTA HIRSIZLAR!

Şahıslar seyyar satıcı görünümünde, hırsızlık yapacakları bina ve evlerin keşfini yaptıktan sonra tesettürlü ve iyi giyimli şekilde genellikle binaların son katlarına çıkarak kısa sürede kapıyı zor kullanmadan özel yöntemlerle açan hırsız bayanlar, daire içerisinde dağınıklık yapmadan kısa sürede yatak odası yada para bulunabilecek yerleri kontrol ederek ele geçirdikleri para yada ziynet eşyalarını alarak kayıplara karışıyorlar. Usta yöntemlerle hırsızlık yapan bayanlar, eşya çaldıkları bölgeleri dağıtmadıklarından dolayı da müştekiler çoğu zaman hırsızlık olayını aylar sonra fark ediyor.

Meydana gelen son hırsızlık olayında ise hırsız bayanlar, M.Ş. isimli şahsın 5. kattaki kamera sistemi de olan dairesinin bulunduğu binaya 16 dakikalık kısa sürede girerek yatak odasından 8.000 TL parasını alıp kayıplara karışsalar da, yapılan başarılı çalışmalar sonucu yalanlanarak adalete teslim edildiler.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Oltu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü ile yaptığı koordineli çalışmada olaya karıştığı değerlendirilen 18 yaşındaki G.G, 23 yaşındaki N.Ç, 22 yaşındaki D.G. isimli 3 bayan Erzurum il merkezinde yakalanarak Oltu’ya getirildi. Plaka tanıma sistemi (PTS), şehir kameraları ve bina kameraları ile görgü tanıklarının beyanı ile kanıtlanan olayla ilgili Oltu Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen bayanlardan G.G. ve N.Ç tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, D.G. isimli bayan ise 2 aylık çocuğu olduğundan dolayı mahkemece adlı kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

EMNİYET UYARDI

Emniyet yetkilileri, bu tür şahısların meslek haline getirmiş oldukları bu ve benzeri olayların önüne geçebilmek için bina sakinlerinin son derece duyarlı olmaları ve şüphelendikleri şahıslarla ilgili 155 polis imdat hattına bilgi vermeleri konusunun çok önemli olduğu bildirildi.