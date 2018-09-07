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07 Eylül 2018 17:37

Evlilik Öncesi Eğitim Tanıtım ve Yaygınlaştırma Programı sertifika töreni

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı öncülüğünde Erzurum Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Evlilik Öncesi Eğitim Tanıtım ve Yaygınlaştırma Programı çerçevesinde eğitim alan eğiticilere sertifika verildi.

Evlilik Öncesi Eğitim Tanıtım ve Yaygınlaştırma Programı sertifika töreni

07 Eylül 2018 17:37


Palandöken Kayak Merkezinde bir otelde düzenlenen eğitim programında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uzman Yardımcısı Esra Yaman, “Hayat arkadaşımı nasıl seçebilirim?”, Uzman Psikolog Binay Bilge Annak “Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri”, Uzman Ahmet Rasim Kalaycı “Aile Hukuku”, AEP Formatörü Sibel Danışman Uzbilek ise “Evlilik ve Sağlık” konularında eğitim verdi.


Eğitim programı sonunda sertifika töreni düzenlendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Tamer Ekinci sertifika töreninde yaptığı konuşmada, Aile Eğitim Programının önemine değinerek, evlilik öncesi eğitimlerin yaygınlaşmasında bu gibi programların önemli bir yer edindiğini söyledi.


Ekinci, programa çeşitli kamu kurumlarından eğiticilerin katıldığını anımsatarak, kurumlar arası sinerjinin başarılı sonuçlar doğurduğunu söyledi.


Ekinci, programda emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür ederek, programın Erzurum’a hayırlı olmasını diledi.


Konuşmaların ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcılar Tamer Ekinci ve Celal Bilen tarafından çeşitli kamu kurumlarından eğitim programına katılan eğiticilere sertifika verildi.




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