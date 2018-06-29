Evlilikleri bitiren hastalık: Vajinismus

Uzman Psikolog Batuhan Toprak, “Vajinismus, tedavisi mümkün olan ancak tedavi edilmediğinde hayat boyu sürebilen bir rahatsızlıktır. Vajinismus nedeniyle ertelenmesi ve kaçınılması gereken bir problem haline dönüşen cinsellik, ilişkileri de derinden etkiler. Bu sebeple tedavisi geciktirilmemelidir” dedi.

Vajinismusun halk arasında ilk gece korkusu olarak da bilindiğini ifade eden Toprak, “Kadının cinsel organının çevresinde bulunan pelvik taban kaslarının ilişki anında kadının istemsiz duyduğu korku, kasılma, kaçınma tepkisidir. Vajinusmus yüzde 90 psikolojik, yüzde 10 organik nedenlere bağlıdır. Vajinismus organik sebepleri arasında daha çok doğuştan gelen kızlık zarı, vajina ve dış genital bölgede yer alan biyolojik problemlerdir. Vajinusmus nedenleri; abartılmış ilk gece hikayeleri ve mitleri, aşırı dini ve ahlaki kurallar, travmatik cinsel deneyim, cinsel travmalar. Vajinismus, geçmişinde cinsel tacize uğrayanlar, çevresindeki insanların aile, yakın çevrenin katı dini kuralları, çocukluktan itibaren ahlaki açıdan çok katı yetiştirilenlerde yaygın görülür” diye konuştu.

Vajinismusun kendiliğinden geçmediğini kaydeden Toprak, “Biraz zamana bırakayım geçer nasıl olsa demeyin; hem psikolojinizden hem de evliliğinizden, ilişkinizden götürür. Ben vajinismus hastasıyım nasıl olsa gebe kalmam demeyin. Görülme sıklığı çok azda olsa dışa boşalma ile spermin vajinaya kaçarak orada döllenmesi sonucu gebe kalınabilir. Vajinismusun ertelenmemesi gerekir, ertelendiği takdirde evliliğinizde / ilişkinizde sorunlar yaşamanız mümkündür. Gelen danışanlarım arasında bu yüzden evliliğini bitirmek üzere olanlarda var, eşlerine destek olanlarda var. Benim vajinam çok dar, küçük bu yüzden ilişkiye giremem ( böyle bir durum kesinlikle yoktur, vajina kasları o kadar esnektir ki düşünün bir bebek çıkıyor ) Bazı kadınlar kızlık zarlarının çok kalın olduğuna inanırlar ve bu yüzden cinsel ilişkiye giremezler ve hatta bazı vajinismuslu hastalar ameliyat olarak kızlık zarlarını açtırırlar ( sonuç yine hüsran anestezi aldıkları yetmezmiş gibi ilişkilerinde sorunlar çıkabiliyor ) Sakinleştirici kullanmak, kas gevşetici ilaç kremler kullanmak işe yarar. Alkol almak problemi çözer.Kişi sarhoşken ilişkiye girmek vajinismus için çözüm değildir ayrıca her cinsel ilişki öncesi alkol almak başka bir psikolojik problem olan alkol bağımlılığını oluşturabilir. Vajinismus zamanla kendiliğinden geçer ( vajinismus kendiliğinden geçmez mutlaka bir uzmandan yardım alınmalıdır)” ifadelerini kullandı.

Vajinismusun bir vajina hastalığı olmadığını belirten Toprak, “Vajinismus tamamen bilinçaltıyla ilgili kaygı ve korku problemidir. Danışanlarım ilk bu sorunla geldiklerinde oldukça endişeli, kaygılı ve utandıklarını görüyorum oysaki utanılacak bir durum yoktur gayet normal herkesin başına gelebilecek bir hastalıktır. Tedavisi sanıldığı gibi zor değildir oldukça basittir, vajinismus tek başına kadının sorunu değildir vajinismus çiftin sorunudur, tedavide eşler - partnerler mutlaka eşlerine destek olmalıdır. Vajinismus tedavi edilmediği takdirde evliliğinizde / ilişkinizde sorunlar çıkar zamanla eşinin gösterdiği tölerans azalabilir ve erkek cinselliğini yaşayamadığı için dışarıda partner arayışına girebilir ve buda evlilik kurumunu yıpratır ve hatta sonlanabilir” açıklamalarında bulundu.