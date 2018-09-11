Eylül ayı Kaymakamlar toplantısı yapıldı

“Bürokratlar olarak devletimizin şefkatini ve sıcak yüzünü vatandaşlarımıza mutlaka göstermek zorundayız” diyen Vali Azizoğlu, “Her daim ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini ön planda tutup, gece gündüz çalışın. Mutlaka mükâfatını alırsınız, bundan şüpheniz olmasın” dedi.

Vali Seyfettin Azizoğlu başkanlığında her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Kaymakamlar toplantısı Erzurum Kongre binasında yapıldı. Vali Seyfettin Azizoğlu başkanlığında tarihi kongre binasında düzenlenen toplantıya, Kaymakamlar katıldı.

Dört gündem maddesinin ele alındığı toplantıda, ilk olarak 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı hazırlıkları görüşüldü. Kaymakamlar tarafından takibi yapılan ve yapımı devam eden kamu yatırımlarının durumu hakkında Vali Azizoğlu'na bilgi verdi. Sigara denetimi, genel emniyet ve asayiş tedbirlerinin görüşüldüğü toplantıda Vali Seyfettin Azizoğlu, son çıkan kararname ile birlikte görev yerleri değişen kaymakamlara başarılar diledi.

Kaymakamlara başarı belgelerini takdim eden Vali Azizoğlu, “Kurumlar kalıcı bizler hepimiz geçiciyiz. Önemli olan gittiğimiz yerde vatanımıza, milletimize güzel hizmetler bırakabilmektir. İmkân ve kaynakları her daim ülkemizin kalkınması yönünde kullanacağınızdan kuşkum yoktur. İnşallah gittiğiniz görev yerlerinizde her daim başarılı olursunuz” şeklinde konuştu.