Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali’nde (EYOF) mücadele edecek branşlar arasında yer alan Alp disiplininden sorumlu Milli Antrenör Serhat Aktaş, “EYOF 2017’den sonra yapılan düzenlemelerle birlikte geleceğe daha umutla bakıyoruz, daha başarılı olacağımızı düşünüyoruz” dedi.

Erzurum Palandöken’de yer alan kayak pistleri, Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali için, Avrupa’dan gelecek genç sporcuları bekliyor.

EYOF 2017 için sporcuların hazırlıkları devam ederken, Alp disiplini Milli Takım Antrenörü Serhat Aktaş, yalnızca sporcuların değil kentin ve pistlerin durumunu anlattı.

Aralık ayında yapılan seçmelerde Türkiye’yi alp disiplininde temsil edecek dört kız, dört erkek sporcunun belli olmasıyla birlikte, düzenlenen kamplar ve yarışlarla hazırlıklarının devam ettiğini belirten Aktaş, çalışmaların hızla sürdüğünü söyledi.

Aktaş, kış sporlarının Türkiye’de geleneksel olarak daha yeni yerleşen, yeni kültür hâline gelen bir alan olduğuna dikkat çekerek, “Biz de elimizde devletimizin vermiş olduğu imkanlarla bu işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz” dedi.

“Tesislerimizle, pistlerimizle ve sporcularımızla; her şeyiyle tam anlamıyla hazır”

“EYOF 2017’den sonra yapılan düzenlemelerle birlikte geleceğe daha umutla bakıyoruz, daha başarılı olacağımızı düşünüyoruz” diyen Aktaş, bu organizasyonun Erzurum’un turizmine, yaşantısına da çok büyük bir sosyal katkısı olacağına inandığını belirtti.

EYOF 2017’nin Bosna Hersek’in hazırlanamamasından dolayı Türkiye’ye verildiğini hatırlatan Aktaş, “EYOF büyük bir organizasyon ve bize getirisi olacak. Organizasyon için hazır olabileceğimiz zaman daha kısıtlıydı bizim için ama elimizden gelenin en iyisini yaptık. Şu an tesislerimizle, pistlerimizle ve sporcularımızla; her şeyiyle tam anlamıyla hazır” diye konuştu.

“2017 EYOF’ta slalom etabını gece yapmayı planlıyoruz”

Milli Antrenör Aktaş, Erzurum’da yer alan Palandöken ve Konaklı kayak merkezleri için ise şöyle konuştu:

“Özellikle Palandöken çok eski bir kayak merkezi ve kar kalitesi bulunduğu yükseklik itibari ile çok üst düzeyde. Palandöken’in 3 bin 125 metrelik yüksekliği ile en yüksek tepesi olan Ejder, ismini de bu özelliğinden alıyor. Türkiye’nin en yüksek kayak merkezlerinden bir tanesi. Toplam 28 km uzunluğunda piste sahip, bu pistlerin içinde de Avrupa’nın en uzun doğal pistleri arasında yer alan 12 km’lik Güney Pisti bulunmaktadır. Hava sıcaklığı sıfırın altında 30 ve 35 derecelere kadar ulaştığı için yükseklerde ‘toz kar’ özelliği bulunur ve bu da çok farklı bir kayak zevki verir.”

Palandöken Kayak Merkezinde kullanılan suni kar ve pistlerdeki gece aydınlatmasıyla geç saatlere kadar kayak zevki imkânı da sunulduğunu belirten Aktaş, “EYOF 2017’de slalom etabını gece yapmayı düşünüyoruz ve bu da Avrupa’da bir ilk olacak” diye konuştu.

Palandöken Kayak Merkezi’nin Avrupa’da şehir merkezine en yakın pistler arasında yer aldığına da dikkat çeken Aktaş, “ Palandöken, havaalanına 30, Erzurum otogarına 20 ve tren garına 15 dakika uzaklıktadır. Türkiye’de merkeze en yakın kayak merkezlerinden biri, aynı şekilde Avrupa’da da sayılı kayak merkezlerinden. Kayak yapmak istediğinizde merkezin çok yakın olması bir avantaj” dedi.