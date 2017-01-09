Erzurum’un önümüzdeki ay ev sahipliği yapacağı Avrupa Gençlik Kış Oyunları Festivali (EYOF) için geri sayım başladı.

40 ülkeden teknik adam kafileleri de dahil olmak üzere yaklaşık bin 600 sporcunun geleceği Erzurum’da, organizasyon hazırlıkları ise tamamlanmış durumda.

EYOF Genel Koordinatörü Necati Kaplan, "Erzurum, 2011’de fevkalade güzel bir sınav verdi, adını dünya markası haline getirdi. İnşallah önümüzdeki ay da yine sonuçları itibariyle fevkalade bir sınav vermiş ve Erzurum’un şanına şan katmış olacağız" dedi. Kaplan, "Böylesi organizasyonlar şehirler ve ülkeler için bir prestijdir, güçtür. Zirveye ulaşmak için birer basamaktır, aşamadır. Önemli olan bu basamakları emin adımlarla çıkmaktır. Erzurum tam da işte bunu yapıyor" diye konuştu.

"2017 EYOF ASLINDA BOSNA HERSEK’İNDİ"

EYOF hazırlıklarında gelinen noktayı değerlendirmeden önce bu organizasyonun hikayesine değinen Kaplan, 2017 EYOF’un ev sahipliğini aslında Bosna Hersek’in yapacağını hatırlattı. Kaplan, "Esasen 2017 EYOF Bosna Hersek’te yapılacaktı; fakat tesislerin yetiştirilememesi şeklinde bazı durumlar hasıl olunca, oyunların Türkiye’de yapılması teklif edildi. Daha doğrusu bizim ev sahipliğini yapacağımız EYOF 2019 yılında olacaktı, onlar Sayın Cumhurbaşkanımızdan rica ettiler; ’2017’yi siz yapın, 2019’u da biz yapalım’ teklifini getirdiler. Erzurum’un da zaten tesis noktasında hiçbir sıkıntısı olmadığı için Sayın Cumhurbaşkanımız da, bu oyunların 2017’de Erzurum’da yapılmasını uygun gördü." bilgisini verdi.

"EKİP HALİNDE BAŞARMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Erzurum’un uluslararası bir organizasyona zaten 2011 Üniversitelerarası Kış Oyunları ile ev sahipliği yaptığını, dolayısıyla hem fiziksel ve hem de deneyim anlamında bir geçmişi bulunduğunu kaydeden Genel Koordinatör Necati Kaplan, "Tesislerde bir takım düzenlemeler, yenilemeler yapıldı. Çünkü zaten Erzurum’un bu organizasyonu gerçekleştirmek için gerekli tüm altyapısı mevcut. Biz de bir ekip olarak; bu süreci en verimli biçimde yönetmenin mücadelesini veriyoruz" şeklinde konuştu.

Bu tarz uluslararası organizasyonların kesinlikle bir ekip işi olduğuna dikkati çeken Kaplan, "Spor Bakanlığımız bu organizasyonun zaten sahipliğini yapıyor. Erzurum’da Valilik, Büyükşehir Belediyesi, diğer kurum ve kuruluşlarımızın da sürece büyük katkıları var. Biz bir ekibiz, güzel bir uyum ve koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Bunu yapmak zorundayız, çünkü ülkemizin prestiji söz konusu, Erzurum’un kış sporlarındaki geleceği ve yarınları söz konusu. Bu hepimiz için büyük bir borç ve sorumluluk" ifadelerini kullandı.

KAPLAN’DAN GÜNEY KORE ÖRNEĞİ

Erzurum’un EYOF’a 7’den 70’e sahip çıkması ve seferber olması gerektiğini söyleyen Kaplan, EYOF’un Erzurum için fevkalade güzel bir fırsat olduğunu ifade etti. EYOF’ta kendisi de dahil tüm direktörlerin gönüllü çalıştığını kaydeden Kaplan, herkesin bu organizasyona “Nasıl yardımcı olabilirim?” düşüncesini taşıması ve bu doğrultudaki hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Güney Kore’nin Kış Olimpiyatlarına adaylığıyla ilgili bir anısını paylaşan Kaplan, 2007 yılında Güney Kore’ye Kış Olimpiyatları’na adaylıklarının promosyonuyla ilgili olarak gittiğini ve burada karşılaştığı manzaranın kendisini çok etkilediğini dile getirdi.

Oyunların yapılması planlanan kasabaya gittiklerinde, Kış Olimpiyatları’na henüz aday bir ülke olmalarına rağmen kasabanın girişinden kayak merkezine ulaşan yolda halkın adeta etten duvar ördüğünü belirten Kaplan, "Düşünün ki, Güney Kore’nin adaylık süreciyle ilgili olarak bizim karar verme ya da tercih yapma gibi bir durumumuz bile söz konusu olmadığı halde halktan gördüğümüz ilgiye çok şaşırmıştık. Yani Güney Koreliler, kış olimpiyatlarının daha adaylık sürecinde müthiş bir organize kabiliyeti göstermişlerdi. Erzurum da böyle olmalı, sadece EYOF değil, ev sahipliği yapılması muhtemel ulusal ve uluslararası organizasyonlar için benzer bir duruş sergilemeli." diye konuştu.

40 ÜLKEDEN BİN 600 SPORCU KATILACAK

EYOF Koordinatörü Kaplan, organizasyon hakkında bilgiler de aktardı. Kaplan, "Avrupa’nın 14 ila 17 yaş arasındaki en iyi sporcuları bu organizasyon sayesinde Erzurum’a gelecek. Sporcularımız geleceğin olimpiyat şampiyonları 40 ülke geliyor. Toplamda şuan kayıtlı 832 sporcu sayımız var. Ama antrenörü, idarecisi, komite başkanları gibi ekiplerin de katılımıyla ve diğer katılımcıları da saydığımızda bin 600 civarında yurt dışından katılımımız olacak. Tesisler hazır, tesislerde bir sıkıntımız yok. Kayakla atlama rampası da dahil Konaklama ile ilgili de hiçbir sıkıntı yok. Sporcuların kalacakları yurtlarımız bile turistik otel kıvamında. Normal şartlarda EYOF bizim bir anda kucağımızda bulduğumuz bir organizasyon oldu. Buna rağmen bile Erzurum’un 2011’den dolayı sahip olduğu imkanlar sayesinde en küçük bir aksaklık yaşamadık, yaşamayacağız." dedi.

ERZURUM ARTIK MARKA BİR ŞEHİR

Erzurum’un önceden yapılan organizasyonlar nedeniyle dünyanın tanıdığı bir şehir olduğunu vurgulayan Genel Koordinatör Kaplan, “Sadece Türkiye’de değil, Norveç’te de kayak sporuyla uğraşan birisine sorun, biliyorlar. İsveç’e gitseniz, biliyorlar. Tüm Avrupa ülkeleri biliyor. Erzurum markalaştı aslında. Bu marka değerini artırmak lazım. Ne ile artıracağız, bu tür organizasyonlarla. Bu tür organizasyonlar ülkenin prestijini artırıyor ve bu tür organizasyonlar herkesin yapabileceği organizasyonlar değil. Yani hem teknik altyapıya sahip olmanız lazım, hem tesislere sahip olmanız lazım. Bunlar dünyada kaç ülkede var? Bu ülkenin gücünü gösteriyor.” dedi.

KAPLAN, YILLARIN DENEYİMLİ İSMİ

Kendisi hakkında da bilgiler veren EYOWF Genel Koordinatörü Necati Kaplan, eski milli kayakçı olduğunu hatırlattı. Yıllarca Milli Takım’da yarıştığını ifade eden Kaplan, kısa bir dönem Milli Takım antrenörlüğü yaptığını da belirtti. Gazi Üniversitesi Beden Öğretmenliği mezunu olduğunu açıklayan Kaplan, “4 yıl beden eğitimi öğretmenliği yaptım. Benim idealim spor teşkilatında hizmet etmekti. Öğretmenlik tabii ki kutsal meslek ama benim gözüm kayağa hizmet etmekti açıkçası. Kayağı çok seviyorum. 10 yaşından beri kayak sporunun içindeyim, hiç kopmadım. Yıllarca yarıştım, Türkiye genelinde derecelerim var. Uluslararası müsabakalarda takım halinde derecelerimiz var. Öğretmenliğim devam ederken bir vesile ile Spor Genel Müdürlüğü’ne geçtim. Oradan da Kayak Federasyonuna geçiş yaptım. 14 yıla yakın Kayak Federasyonunda çalıştım. Kayak Federasyonun dış ilişkilerini yönettim. Tüm yurt dışı ilişkilerini, milli takımların bütün organizasyonlarını, sonra ülkemizde düzenlediğimiz tüm uluslararası kayak yarışmalarının genel koordinatörlüğünü yaptım. Yani 14 yıllık periyotta çalıştık. 2011’de Üniversitelerarası Kış Oyunları’nda da Kayak Federasyonu bünyesinde Erzurum’daydım. Konaklı Kayak Merkezi’nin sıfırdan imarında çalışan ekip içerisindeydim. Özellikle uluslararası pist hatlarının belirlenmesi, uluslararası onayının verilmesi sürecinde Uluslararası Kayak Federasyonu ile işbirliği içerisinde çalıştım. Palandöken Kayak Merkezi’ndeki uluslararası onay verilen pistlerin tamamının onay sürecinde bulundum. Türkiye’de birçok uluslararası organizasyon düzenledik. Erzurum’da, Bursa’da, Kayseri’de, Bolu Gerede’de, Sarıkamış’ta Bunların hepsinin yurt dışı temasları, davet edilmeleri, onların başvurularının kabulü, otellerinin ayarlanması, havaalanı transferlerini gerçekleştirdik. Ben hiç iş ayırımı yapmam. Pist yapılacaksa çıkarım arkadaşlarla ağları da taşırız, kapıları da taşırız, pist de yaparız. Yani nerde açık varsa iş ayırımı gözetmeksizin el attık bu zamana kadar. Tabi bu işler ekip işi. Bunları tabii ki tek başımıza yapmadık. Ben genel olarak ilişkileri, koordinasyonu sağlarım. Bunun mali boyutu var, evrak prosedürleri var, onları da diğer arkadaşlarımız yürütüyor. Biz bir ekibiz, Erzurum için, ülkemiz için elimizden geleni yapıyoruz."