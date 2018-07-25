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25 Temmuz 2018 12:33

Fanila ve çıplak ayakla kaçan uyuşturucu satıcısı drone takibiyle yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

Fanila ve çıplak ayakla kaçan uyuşturucu satıcısı drone takibiyle yakalandı

25 Temmuz 2018 12:33

2 kişinin yakalandığı operasyonda 2 tabanca ve 55 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde torbacı tabir edilen sokak satıcılarına yönelik yapılan planlı operasyon kapsamında ikametlerde arama yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı ve drone kullanılan operasyonda, polis ekiplerinin kendisini yakalamak üzere evinin kapısından girdiği gören S.A. üzerinde eşofman ve atletle pencereden kaçmak istedi. Bu sırada evin çevresinde tedbir alan ekipler, kaçmak isteyen S.A.’yı drone ile yapılan takip sonucu kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.


Operasyonda R.B. isimli şüpheli şahıs da yakalandı..


İkametlerde yapılan aramada biri kurusıkı olmak üzere iki adet tabanca ile 55 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.


Erzurum Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceği belirtildi.




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