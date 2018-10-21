İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fedakar öğretmenler okullarını kış mevsimine hazırlıyor

Erzurum’da Şükrüpaşa İlkokulunun müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenleri ellerine kürek, tırmık ve çekiç alarak okulun çevre düzenlemesini kış şartlarına hazırlamak için işe koyuldu.

Erzurum'da Şükrüpaşa İlkokulunun müdür, müdür yardımcıları ve öğretmenleri ellerine kürek, tırmık ve çekiç alarak okulun çevre düzenlemesini kış şartlarına hazırlamak için işe koyuldu.


Türkiye'nin en soğuk şehirlerinden birisi olan Erzurum'da ekim ayının sonlarına gelinirken kış hazırlıkları okullarda da başladı. Şükrüpaşa Mahallesi'nde yer alan 942 öğrenci kapasiteli Şükrüpaşa İlkokulu'nda geçtiğimiz eğitim-öğretim döneminde kış şartlarında çamur olan okul bahçesinin ardından öğrencilerin bu yılda okula bu haliyle gelmesine gönülleri razı olmayan öğretmenler kolları sıvayıp ellerine, mala, fırça, balyoz, kazma ve kürek alarak işe başladı. Okulun bahçesinde koruma duvarların yan kısmı kazma ve kürekle kazıldı daha sonra kum serilip üzerine parke döşeme yapılmaya başlandı.


Gece-gündüz demeden çalışan öğretmenler okulu kış şartlarına hazırlamanın haklı gururunu yaşıyor. Yardım etmeye gelen öğrenci velisi Selçuk Dumlu ise bu durumdan gayet mutlu olduklarını ifade ederek, “Öğretmenlerimiz burada bir bahçe düzenleme çalışması yapıyor. Bir öğrenci velisi olarak her yıl kış aylarında bahçenin çamurlarla kaplı olduğuna şahit olduk. Burada bir iki hafta sonra kar yağacak, yağmur yağacak, bu nedenle hem çocukların ayağına bulaşan çamur okulu hem de sınıfları kirletecek. Burada ki öğretmen ve idarecilerimize bir veli olarak bu hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.