Türkiye Erkekler Voleybol Birinci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Palandöken Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 4. hafta mücadelesinde Çorum Sungurlu Belediyespor'u deplasmanında 3-0 yenmeyi başardı. Dördüncü haftada 4. Galibiyetini alan Filenin Kartalları liderliğini sürdürdü.

Türkiye Erkekler Voleybol Birinci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Palandöken Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Çorum Sungurlu Belediyespor'a konuk oldu.

Çorum Mahmut Atalay Kapalı Spor Salonu'nda oynanan mücadeleye mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Palandökenli voleybolcular karşılaşmayı 3-0 kazandı. Karşılamaya iki takım da etkili ve istekli başladı. İyi başladığı setin sonunu da iyi oynayan mavi beyazlılar, ilk seti 25-21 kazandı ve 1-0 öne geçti. Sungurlu Belediyespor ve Palandöken Belediyespor, ilk sette olduğu gibi 2.sette çekişmeli geçti.2.setin sonunda Mavi Beyazlılar 25-20 alarak setlerde 2-0 öne geçti.3.sete her iki rakipde hızlı başladı karşılıklı alınan sayılarla 3.setin de zorlu ve çekişmeli olacağını gösterdi.Filenin dadaşları 2-0 verdiği avantaşla 3.seti de 25-23 alarak maçtan da 3-0 skorla hanesine 3 puan yazdırarak 4/4 yaparak liderliğini sürdürdü.