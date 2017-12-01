Filenin Şampiyonu Anadolu Lisesi

Erkekler ve kızlar kategorilerinde düzenlenen ve erkeklerde 6, kızlarda ise 5 takımın yarıştığı voleybol turnuvasının kazananı Oltu Anadolu Lisesi oldu.

Erkeklerde final müsabakasında Oltu Fen Lisesi ile karşılaşan Oltu Anadolu Lisesi mücadeleyi, 25-12, 25-21, 25-23’lük setlerle 3-0 kazanarak şampiyon oldu. Erkekler üçüncülük mücadelesinde ise Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Oltu Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesi’ni 3-0 yenerek üçüncülüğe uzandı.

Kızlar kategorisinde ise lig usulü gerçekleştirilen maçlarda, Oltu Anadolu Lisesi tüm rakiplerini 3-0 gibi net skorlarla mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.

Böylece, Oltu Anadolu Lisesi hem erkeklerde hem kızlarda şampiyonluk yaşamış oldu.