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01 Aralık 2017 16:24

Filenin Şampiyonu Anadolu Lisesi

Oltu’da liselerarası düzenlenen voleybol turnuvasında, hem erkek hem de kızlarda Oltu Anadolu Lisesi şampiyonluğa ulaştı.

Filenin Şampiyonu Anadolu Lisesi

01 Aralık 2017 16:24


Erkekler ve kızlar kategorilerinde düzenlenen ve erkeklerde 6, kızlarda ise 5 takımın yarıştığı voleybol turnuvasının kazananı Oltu Anadolu Lisesi oldu.


Erkeklerde final müsabakasında Oltu Fen Lisesi ile karşılaşan Oltu Anadolu Lisesi mücadeleyi, 25-12, 25-21, 25-23’lük setlerle 3-0 kazanarak şampiyon oldu. Erkekler üçüncülük mücadelesinde ise Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Oltu Yusuf Ziya Bey Anadolu Lisesi’ni 3-0 yenerek üçüncülüğe uzandı.


Kızlar kategorisinde ise lig usulü gerçekleştirilen maçlarda, Oltu Anadolu Lisesi tüm rakiplerini 3-0 gibi net skorlarla mağlup ederek şampiyonluğa uzandı.


Böylece, Oltu Anadolu Lisesi hem erkeklerde hem kızlarda şampiyonluk yaşamış oldu.




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