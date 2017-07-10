Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 09:21

"Folklorik Bebeğimle Dünyam Değişsin" projesi

Erzurum Girişimci Kadınlar Derneğinin "Folklorik Bebeğimle Dünyam Değişsin" projesi kapsamında Kapadokya gezisi düzenlendi.


10 Temmuz 2017 09:21


Kapadokya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini içinde barındıran, Güvercinlik Vadisi, Avanos ve Ürgüp gibi turistlik yerleri gezip tanımaları sağlanan kursiyerlere, ayrıca çömlek atölyeleri gezdirilerek çömlek yapım aşamaları uygulamalı olarak gösterildi.


Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı, amaçlarının el sanatları eğitimi alan kursiyerlerin turistlik yörelerdeki hediyelik ürünlerin pazarlama tekniklerini görerek, vizyonlarını geliştirmek olduğunu ifade etti.


Projenin final programının 11 Temmuzda yapılacağını anımsatan Çomaklı, “Proje kapsamında folklorik kadın ve folklorik Dadaş kıyafetlerinin dikimi, nakış ve iğne oyası eğitiminin yanı sıra, çeşitli alanlarda seminerler ve bilinç yükseltme eğitimleri verdik. Bu projeyi meslek haline getirerek, kadınlarımız, turizm sektöründe ilimizde çok eksik olan hediyelik eşya konusunda bir boşluğu dolduracaklardır. Kadınlarımız ev ekonomisine katkı sağlayacaktır. Projemizin final programı 11 Temmuzda yapılacak" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
30
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    30°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
ERZURUM NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:36
  • Güneş :04:48
  • Öğle :12:31
  • İkindi :16:29
  • Akşam :19:53
  • Yatsı :21:46
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!