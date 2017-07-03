Forum Erzurum bütün çocukları Oyun Bahçesi’ne davet ediyor

Alışveriş, sinema, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan Forum Erzurum, Oyun Bahçesi etkinliğiyle 5 Temmuz - 9 Temmuz tarihleri arasında çocukları birbirinden keyifli atölyeler, şovlar, tiyatro oyunları ve turnuvalarla buluşturacak.
Oyun Bahçesi etkinliği kapsamında çocuklar çeşitli atölyelerde eğlenirken öğrenecek, tiyatro oyunları, renkli şovlar ve turnuvalarla da keyifli zaman geçirecek.
Forum Erzurum’un 5 Temmuz - 9 Temmuz tarihleri arasında çocuklar için yapacağı etkinliklerin takvimi ise şöyle:
5 Temmuz Çarşamba
Türk Bayrağı Yapım Atölyesi, Mutluluk Bahçesi Doğaçlama Tiyatro ve Baloncuk Şov
14.30-18.30 saatleri arası
6 Temmuz Perşembe
Cup Cake Atölyesi, Sosis Balon, Yüz Boyama
14.30-18.30 saatleri arası
7 Temmuz Cuma
Tespih Atölyesi, XBox Turnuvası
14.30-18.30 saatleri arası
8 Temmuz Cumartesi
Kukla Şov, Kukla Atölyesi
14.30-18.30 saatleri arası
9 Temmuz Pazar
Sihirbaz, Sihir Atölyesi, Jonglör
14.30-18.30 saatleri arası