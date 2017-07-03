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03 Temmuz 2017 17:43

Forum Erzurum bütün çocukları Oyun Bahçesi’ne davet ediyor

Alışveriş ve eğlencenin adresi Forum Erzurum, Temmuz ayında çocukları pek çok eğlenceli aktivitenin yer aldığı Oyun Bahçesi’ne bekliyor.

Forum Erzurum bütün çocukları Oyun Bahçesi’ne davet ediyor

03 Temmuz 2017 17:43


Alışveriş, sinema, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan Forum Erzurum, Oyun Bahçesi etkinliğiyle 5 Temmuz - 9 Temmuz tarihleri arasında çocukları birbirinden keyifli atölyeler, şovlar, tiyatro oyunları ve turnuvalarla buluşturacak.


Oyun Bahçesi etkinliği kapsamında çocuklar çeşitli atölyelerde eğlenirken öğrenecek, tiyatro oyunları, renkli şovlar ve turnuvalarla da keyifli zaman geçirecek.


Forum Erzurum’un 5 Temmuz - 9 Temmuz tarihleri arasında çocuklar için yapacağı etkinliklerin takvimi ise şöyle:


5 Temmuz Çarşamba


Türk Bayrağı Yapım Atölyesi, Mutluluk Bahçesi Doğaçlama Tiyatro ve Baloncuk Şov


14.30-18.30 saatleri arası


6 Temmuz Perşembe


Cup Cake Atölyesi, Sosis Balon, Yüz Boyama


14.30-18.30 saatleri arası


7 Temmuz Cuma


Tespih Atölyesi, XBox Turnuvası


14.30-18.30 saatleri arası


8 Temmuz Cumartesi


Kukla Şov, Kukla Atölyesi


14.30-18.30 saatleri arası


9 Temmuz Pazar


Sihirbaz, Sihir Atölyesi, Jonglör


14.30-18.30 saatleri arası




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