Forum Erzurum tüm çocukları safari heyecanına davet etti

Forum Erzurum minik misafirlerini Afrika'nın vahşi doğasını eğitici ve eğlenceli bir dille anlatan World of Safari etkinliğinde ağırlayacak.

22-30 Eylül tarihleri arasında her gün saat 12.00'den 19.00'a ücretsiz katılıma açık bu keyifli etkinliğe tüm çocuklar davet edildi.

Erzurum ve çevre illerin buluşma noktası Forum Erzurum, 3 - 12 yaş arası çocuklara özel ücretsiz gerçekleştirilecek World of Safari etkinliğinde, Afrika'nın vahşi doğasını keşfetmek isteyen minikleri ağırlayacak.

22-30 Eylül 2018 tarihleri arasında her gün saat 12.00 - 19.00 arasında gerçekleştirilecek, en güçlü, en büyük ve en hızlı hayvanların çocuklarla buluşacağı, safari aracıyla eğlencenin katlanacağı bu özel etkinliğe tüm minikler davet edildi.