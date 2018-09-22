Forum Erzurum tüm çocukları safari heyecanına davet etti

Forum Erzurum minik misafirlerini Afrika’nın vahşi doğasını eğitici ve eğlenceli bir dille anlatan World of Safari etkinliğinde ağırlayacak.
Forum Erzurum minik misafirlerini Afrika'nın vahşi doğasını eğitici ve eğlenceli bir dille anlatan World of Safari etkinliğinde ağırlayacak.
22-30 Eylül tarihleri arasında her gün saat 12.00'den 19.00'a ücretsiz katılıma açık bu keyifli etkinliğe tüm çocuklar davet edildi.
Erzurum ve çevre illerin buluşma noktası Forum Erzurum, 3 - 12 yaş arası çocuklara özel ücretsiz gerçekleştirilecek World of Safari etkinliğinde, Afrika'nın vahşi doğasını keşfetmek isteyen minikleri ağırlayacak.
22-30 Eylül 2018 tarihleri arasında her gün saat 12.00 - 19.00 arasında gerçekleştirilecek, en güçlü, en büyük ve en hızlı hayvanların çocuklarla buluşacağı, safari aracıyla eğlencenin katlanacağı bu özel etkinliğe tüm minikler davet edildi.