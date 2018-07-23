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23 Temmuz 2018 11:45

Forum Erzurum’da ünlüler geçidi

Erzurum ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Erzurum’da ünlü sanatçı Özgün’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilecek Müzikli Yaz Sohbetleri’nin 22 Temmuz’da başlayacağı belirtildi.

Forum Erzurum’da ünlüler geçidi

23 Temmuz 2018 11:45


Etkinlik kapsamında Forum Erzurum, Özgün’ün yanı sıra Bahadır Tatlıöz, Gökhan Türkmen, Berksan ve Keremcem’i de hayranlarıyla buluşturacak.


Forum Erzurum, bu yaza damgasını vuracak özel sürprizini açıkladı: 22 Temmuz 2018 Pazar günü başlayacak Müzikli Yaz Sohbetleri etkinliği, üst üste tam dört hafta, her pazar birbirinden ünlü isimleri hayranlarıyla buluşturacak.


Ünlü sanatçı Özgün’ün her buluşmada moderatörlük yapacağı Müzikli Yaz Sohbetleri, sahnede canlı gerçekleştirilecek sohbetin yanı sıra Forum Erzurum ziyaretçilerine benzersiz bir müzik ziyafeti de sunacak.


Müzikli Yaz Sohbetleri etkinliği 29 Temmuz’da Gökhan Türkmen’in, 5 Ağustos’ta Berksan’ın ve 12 Ağustos’ta Keremcem’in katılımıyla gerçekleştirilecek.


Forum Erzurum yetkilileri benzersiz performansa şahit olmak ve sevdikleriyle keyifli vakit geçirmek isteyen herkesin, Forum Erzurum’da ücretsiz gerçekleştirilecek Müzikli Yaz Sohbetleri’ne davet ettiler.




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