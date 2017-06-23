Forum Erzurum’dan gazetecilere iftar yemeği

İftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Forum Erzurum Müdürü Caner Sabaner, Erzurumlular için rahat, kolay ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunmaya devam edeceklerinin altını çizerek “Erzurum ve Erzurumlular için varız” dedi.

Alışveriş, sinema, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan Forum Erzurum, verdiği iftar yemeğinde Erzurum’da yayın yapan basın kuruşlarının temsilcilerini ağırladı.

Renkli anlara sahne olan yemekte Forum Erzurum yönetimi ve basın mensupları birlikte güzel bir sohbet fırsatı da yakaladı. İftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Forum Erzurum Müdürü Caner Sabaner, Erzurumlular için rahat, kolay ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Multi Corporation’ın bir parçası olarak sahip oldukları uluslararası tecrübeyi her anlamda Erzurum’a taşıdıklarını ifade eden Sabaner, "Her yaş grubuna yönelik düzenlediğimiz avantajlı ve kazandıran kampanyaların yanı sıra eğlenceli etkinliklerle de Erzurumluların buluşma noktası konumundayız. Forum Erzurum’a gelenler hem en uygun fiyatlarla avantajlı alışverişin karşılığını alıyor, hem de rahat, güvenli ve kolay bir alışveriş deneyimi yaşıyor" dedi.

“Erzurum ve Erzurumlular için varız”

Hayata geçirdikleri müşteri memnuniyeti odaklı kampanyalar sayesinde Erzurumluların hayatlarının bir parçası olmayı amaçladıklarının altını da çizen Sabaner açıklamasının devamında şunları söyledi: “Hayata geçirdiğimiz kampanyaların ve uyguladığımız stratejinin en önemli amacı Forum Erzurum olarak hissettirdiğimiz aidiyet duygusuyla beraber avantajlı, güvenli ve rahat alışveriş deneyimi algısını daha da güçlendirmek. Sağladığımız renkli ve güvenilir alışveriş ortamını ziyaretçilerimizin taleplerini de göz önüne alarak hazırlıyoruz. Forum Erzurum olarak her zaman, Erzurum ve Erzurumlular için var olduğumuzu bir kez daha vurgulamak isterim. Şu ana kadar olduğu gibi gelecekte sunacağımız farklı alışveriş deneyimleri ile Erzurumluların yanında olmaya devam edeceğiz.”