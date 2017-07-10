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10 Temmuz 2017 12:38

Forum Erzurum’un oyun bahçesine yoğun ilgi

Alışveriş ve eğlencenin adresi Forum Erzurum’un 5-9 Temmuz tarihlerinde çocuklara özel gerçekleştirdiği Oyun Bahçesi etkinliği, yoğun katılımla sona erdi.

Forum Erzurum’un oyun bahçesine yoğun ilgi

10 Temmuz 2017 12:38


Alışveriş, sinema, lezzet ve eğlenceyi aynı çatı altında buluşturan Forum Erzurum, Oyun Bahçesi etkinliğiyle 5 Temmuz - 9 Temmuz tarihleri arasında çocukları keyifli atölyeler, şovlar, tiyatro oyunları ve turnuvalarda buluşturdu.


Erzurumlu minikler tarafından büyük ilgi gören Forum Erzurum Oyun Bahçesi beş gün boyunca Türk Bayrağı Yapım Atölyesi, Mutluluk Bahçesi Doğaçlama Tiyatro ve Baloncuk Şov, Cup Cake Atölyesi, Sosis Balon, Yüz Boyama etkinliği, Tespih Atölyesi, XBox Turnuvası, Kukla Şov, Kukla Atölyesi, Sihirbaz gösterisi, Sihir Atölyesi ve Jonglör Şov gibi pek çok etkinliğe sahne oldu.




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