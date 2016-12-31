Freni patlayan otobüs, 3 araca çarptıktan sonra durabildi

Erzurum’da freni patladığı öne sürülen yolcu otobüsü, 3 araca daha sonra da refüje çarparak durdu.

Kaza dün akşam saatlerinde Erzurum’un Yakutiye ilçesi Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, G-9 hattında şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 25 H 0117 plakalı otobüs, iddiaya göre frenin patlaması üzerine önünde seyreden ve park halinde bulunan 3 otomobile çarptı. Otobüs daha sonra refüje çarparak durdu. Kazada can kaybı ve yaralanan olmadı.

Kaza sonrası Menderes Caddesi bir süre trafiğe kapatılırken hasar gören araçlar çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.