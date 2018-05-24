Futbol turnuvasının şampiyonu Betaş oldu

’si gerçekleştirilen ilçe geneli futbol turnuvası sona erdi. Turnuva sonunda mutlu sona ulaşan taraf BETAŞ futbol takımı oldu.

Merkezi Oltu’da olan Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği’nin düzenlediği futbol turnuvası yaklaşık 1 ay sürdü. Toplamda 20 takımın katıldığı turnuvada önce 4 gruba 5’er takım kura ile dağıtıldı. Ardından oynanan grup maçlarından sonra gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar çapraz eşleşme usulüyle çeyrek finalde karşılaştılar.

Özellikle çeyrek finalden sonraki maçların heyecan içerisinde geçtiği turnuvada finale Kültür DS ile BETAŞ takımları kaldı. Oltulu futbolseverlerin de büyük ilgi gösterdiği final maçında BETAŞ, rakibini 10-3’lük skorla mağlup ederek kupaya uzanan taraf oldu. Turnuvada ikinciliği Kültür DS futbol takımı elde ederken, üçüncü Oltu Fit futbol takımı oldu.

Fakülte Halı Saha’da düzenlenen turnuvanın finalinden hemen sonra ödül törenine geçildi. Turnuvada ilk üçe giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edilirken, turnuvaya katılan her takıma teşekkür belgesi verildi.

Öte yandan turnuva hakemlerine ve komite üyelerine plaket verilirken, komite tarafından belirlenen en centilmen takım, en centilmen oyuncu, en iyi oyuncu, en iyi kaleci ve gol krallarına da ödülleri takdim edildi.

Yeni Vizyon 2071 Gençlik Derneği Genel Başkanı Emrah Ceylan, “Bu düzenlediğimiz 5. Turnuvamız oldu. Çok şükür diğerlerinde olduğu gibi bu turnuvamızı da kazasız belasız atlattık ve ilçeye, ilçe geneline yayılan bir heyecan oluşturduk. Amacımız Oltu’da sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştirmek ve bunu da elimizden geldiğince yapmaya gayret ediyoruz. Turnuvamıza desteklerinden dolayı başta BETAŞ firması sahibi Ahmet Bektaş Bey olmak üzere, bizi yalnız bırakmayan kurum amirlerimize, turnuvaya katılan tüm sporculara ve düzenlememizde bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim. Birlikte daha güzeliz” ifadelerini kullandı.