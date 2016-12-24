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24 Aralık 2016 10:21

Gazeteci Erkan Tan Başkan Sekmen’i ziyaret etti

Gazeteci Erkan Tan Başkan Sekmen’i ziyaret etti

24 Aralık 2016 10:21

Gazeteci Erkan Tan ile Eğitim Yönetim Danışmanı Tarkan Zengin, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti. MEMURSEN Erzurum İl Temsilciliği tarafından düzenlenen “15 Temmuz Milli İrade Mücadelesi ve Sivil Toplum Konferansı”na katılmak üzere kente gelen Erkan Tan ve Tarkan Zengin, MEMURSEN Erzurum İl Temsilcisi Abdullah Duman ve MEMURSEN’e bağlı diğer sendikaların başkanlarıyla birlikte Başkan Sekmen ile görüştü. Başkan Sekmen, gazetecilik mesleğindeki duruşu ve kendine özgü tavrıyla ekranların fenomeni olan A Haber program yapımcısı ve haber spikeri usta gazeteci Tan’ı yıllardır beğeniyle takip ettiğini ifade etti. Başkan Sekmen ziyarette, Tan ve beraberindekilere Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin yatırım ve projelerini anlattı. “15 Temmuz Milli İrade Mücadelesi ve Sivil Toplum Konferansı”na katılmak üzere kentte bulunduğunu ifade eden Erkan Tan da, Erzurum’daki gelişmeleri sürekli ekranlara taşıdıklarını ve şehrin tanıtımı noktasında elinden gelen çabayı gösterdiğini bildirdi. Çocukluğunda Erzurum’da okula gittiğini bu yüzden Dadaşlar diyarını çok sevdiğini ifade etti.



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