Gazeteci Erkan Tan, dadaşlardan övgüyle söz etti

Geçtiğimiz Cuma günü Aziziye Belediyesi’nin ‘ 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a Darbeler ve Demokrasi Mücadelesi’ paneline konuşmacı olarak katılan Gazeteci Erkan Tan, Sabah Ajansı programında Erzurum’daki gözlemlerini fotoğraflar eşliğinde anlattı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın panel programına öncülük ettiğini ifade eden Tan, sözlerini şöyle sürdürdü:” Hafta sonu Erzurum’daydık. Aziziye Belediyesi’nin düzenlediği 28 Şubat’tan 15 Temmuz’a Darbeler ve Demokrasi Mücadelesi konulu bir panelde Savcı Sayan ve Tarkan Zengin ile birlikte katıldık. Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir de dinleyiciler arasındaydı.”

Savcı Sayan’ın panel sırasında fotoğraf çekip twit attığını esprili bir dille anlatan Gazeteci Tan, Savcı Sayan ve moderatör Tarkan Zengin’i yaptıkları etkili konuşma için tebrik etti.

Erzurum halkından övgüyle bahseden Tan, “ Erzurum’un dadaşları vatan, millet, devlet, bayrak, Kur’an-ı Kerim ve Allah aşıklarıdır” şeklinde konuştu.