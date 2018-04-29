Gazeteci Narmanlıoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Narmanlıoğlu, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın da katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Erzurum’un yetiştirdiği duayen gazetecilerden Sayıl Narmanlıoğlu, Kocaeli’de önceki akşam kalp krizi sonucu yaşama veda etti. Narmanlıoğlu’nun cenazesi uçakla Erzurum’a getirildi. Bugün öğle namazına müteakip Narmanlı Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Narmanlıoğlu, Asri mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın yanı sıra Vali Seyfettin Azizoğlu, AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Başkan vekili Mevlüt Doğan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, çok sayıda gazeteci ve cemaat katıldı.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Narmanlıoğlu ailesine taziyede bulundu.