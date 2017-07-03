Gazeteci Oktay Fani’nin mutlu günü

Royal İnci Düğün Salonu’nda Yeşim Dumlu ile birliktelik sözü veren Oktay Fani’nin nikahında Aşkale Belediyesi Eski Başkanlarından ve Ak Parti Milletvekili adaylarından Erzurum Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Ahmet Yaptırmış, Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Eyüp Tavlaşoğlu, Ak Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz’ün danışmanı Kürşat Şahin şahitlik ettiler. Nikah aktinin sonrasında evlilik cüzdanını Tavlaşoğlu, geline taktim etti. Oktay Fani’yi gazeteci arkadaşları mutlu gününde yalnız bırakmadı. Nikah merasimi sonrasında salonda pasta kesimi ve takı merasimi yapıldı.