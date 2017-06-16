Gazeteciler iftarda buluştu

Olimpiyat Parkı’ndaki Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde verilen iftar yemeğinde konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, yerel basının sorunları bulunduğunu ancak AK Parti hükümetleri döneminde yapılan çalışmalarla bu sıkıntıların bir kısmının çözüldüğünü belirterek, önümüzdeki dönemlerde yapılacak çalışmalarla sorunları çözüldüğü günler dileğinde bulundu.

DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy’da basının sorunları olduğu kadar sorumlulukları bulunduğunu ifade ederek, en büyük sorumluluğun vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü olduğunu kaydetti. Sorunların aşılması için meslek örgütleriyle işbirliği içerisinde çalıştıklarını bildiren Özsoy, önemli sorunlardan birinin de yasal boşluklardan da yararlanarak önüne gelenin gazeteci diye ortaya çıkması olduğunu vurguladı, meslek sorumluluğunu yerine getirmeyen, tetikçi ve kaleminin sorumluluğunda olmayanları dışladıklarını söyledi.

İftar yemeğinde ayrıca cemiyete üyelik için başvuruda bulunan gazetecilerin başvuru formları imzalandı.

İftar yemeğine Vali Yardımcısı Ayhan Terzi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mevlüt Doğan, Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ziyaattin Uçan, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Mehmet Taşçı, Basın Yayın ve Enformasyon İl Müdür Vekili Ertuğrul Bedir, Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Hasan Şahin, Ağrı Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alaattin Arslan, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız, DAGC Yönetim Kurulu üyeleri, Erzurum’daki yerel ve yaygın basın kuruluşlarının temsilcileri ve muhabirleri ve kamu ve özel sektör kurumlarında basın danışmanı olarak görev yapan gazeteciler katıldı.