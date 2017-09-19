Gazi derneklerine anlamlı ziyaret

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum Vali Yardımcısı Yıldız Büyüker, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mevlüt Doğan, 9’uncu Kolordu Komutanı Korgeneral Uğur Tarçın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Güray Alpar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş, Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi ve Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesini ziyaret etti.

Gazileri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk bırakılmasının ardından Gazi Derneklerine ziyaret programı düzenlendi.

Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Sekreteri Yurtseven Topçuoğlu ve Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül ile görüşen kent protokolü, gazilerin sorunlarını dinledi.

Topçuoğlu, derneğin 1984 yılında kurulduğunu belirterek, 350 üyeleri olduğunu ifade etti.

Derneğin çalışmalarını paylaşan Topçuoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette hazır bulunan gazilerle bir süre sohbet eden bürokratlar, gaziler gününü kutladı.

Daha sonra ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğinin yeni hizmet binasını ziyaret eden kent protokolü, Dernek Başkanı Recep Akgül’den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akgül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni hizmet binasının faaliyete geçmesinde emeği geçen siyasiler ve bürokratlara teşekkür etti.

Ak Parti Milletvekili Ilıcalı ise gazilerin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirterek, şehit yakınları ve gazilere önemli hizmetler sunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne teşekkür etti.

Gaziler gününü kutlayan Ilıcalı, gazilere her türlü imkânın sağlanması konusunda ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Kent protokolü daha sonra Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğinin yeni hizmet binasını gezerek, gaziler ve şehit yakınlarıyla bir süre sohbet etti.