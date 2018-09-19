Gazi Derneklerine anlamlı ziyaret

19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin Doğan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Eyüp Tavlaşoğlu, 9.Kolordu Komutanı Tüm General Veli Tarakcı, Jandarma Bölge Komutanı Tüm General Ahmet Hacıoğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, İl Müdür Yardımcısı İsmet Erdal, Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şubesi ve Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesini ziyaret etti.

Gazileri Anma Günü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ve şehitlik ziyaretinin ardından Gazi Derneklerine ziyaret programı düzenlendi.

Muharip Gaziler Derneği Erzurum Şube Başkanı Salih Mesci ve Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül ile görüşen kent protokolü, gazilerin sorunlarını dinledi.

Mesci, derneğin kamu yararına bir dernek olduğunu belirterek, 350 üyeleri olduğunu anımsattı.

Derneğin çalışmalarını paylaşan Mesci, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette hazır bulunan gazilerle bir süre sohbet eden bürokratlar, gaziler gününü kutladı.

Daha sonra ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneğinin hizmet binasını ziyaret eden kent protokolü, Dernek Başkanı Recep Akgül'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Akgül, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dernek hizmet binasının giderleri konusunda kendilerine destek veren siyasiler, bürokratlar ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti.